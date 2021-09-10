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10.09.2021 в 11:14

Wavemaker и X5 Retail Group увеличили продажи йогуртов Campina с помощью сегментирования и предиктивной модели

Она позволяет влиять даже на спонтанные покупки

Использование сегментов, построенных на данных по продажам в ритейле, стало нормой для всех рекламодателей, и FMCG не исключение. Если еще пару лет назад казалось невозможным замерить влияние брендовой видеокоммуникации на продажи, то с приходом технологий Online to Offline это стало выполнимо. Компания FrieslandCampina вместе с Wavemaker (входит в рекламный холдинг GroupM ) решила протестировать новый подход. Подробностями эксперимента с Sostav поделилась команда агентства.

Как повлиять на решение

Покупка йогурта относится к спонтанным действиям, и на выбор бренда зачастую влияет скидка, которую посетитель магазина видит на полке с товарами. FrieslandCampina поставила перед своим медийным партнером задачу: повлиять на решение о покупке йогурта не у полки, а в медийном пространстве. Для решения задачи Wavemaker предложили FrieslandCampina использовать брендформанс-подход.

Работа с сегментами

Wavemaker, зная про системную работу с данными компании X5 Retail Group, решило использовать многофункциональную платформу Dialog.X5. Совместно была выдвинута гипотеза: если до похода в магазин потребитель увидит видео о продукте бренда в интернете, то у полки в магазине он с большей вероятностью выберет этот продукт.

В рамках пилотного проекта специалисты X5 Retail Group из команды Dialog.X5/Targeting подготовили три сегмента:

  • «Потребители категории» — сегмент покупателей, которые купили йогурт хотя бы 1 раз за 3 месяца
  • «Цикл покупок» — сегмент покупателей, у которых дата покупки попадает в заданный цикл времени длительностью 1 неделя/3 месяца
  • «Контрольная группа» — сегмент покупателей, которые не видели рекламу.

Подтверждением гипотезы должен был стать рост количества покупок (продажи в рублях, килограммах, штуках) среди сегмента «Цикл покупок».

В рамках рекламной кампании ролик бренда длительностью в 15 секунд размещался на инвентаре Mail.Ru Group и показывался в равном объеме каждому из сегментов аудитории (более 5,5 млн показов для каждого сегмента).

Результаты подтвердили гипотезу

Количество продаж в сегменте «Цикл покупок» увеличилось на 114 процентных пунктов по сравнению с контрольной группой, рост количества продаж составил 101 процентный пункт. Важно отметить, что рост продаж был благодаря увеличению количества покупателей и самих покупок, а не за счет среднего чека.

Рост продаж в сегментах «Потребители категории» и «Цикл покупки» по отношению к контрольной группе Рост количества покупателей в сегментах «Потребители категории» и «Цикл покупки» по отношению к контрольной группе

По результатам трехстороннего анализа было принято решение, что пилотный проект прошел успешно. Затраты, вложенные в разработку сегмента и медийный бюджет, окупились. На данный момент уже есть идеи для новых кампаний с другими механиками, направленными на рост продаж.

Марина Булеева, медиаменеджер, FrieslandCampina:

Развитие брендформанс и дата-механик стало ожидаемым ответом на поиск способов продвижения в ритейле без прямой скидки покупателю. Мы были очень рады начать подобное сотрудничество с Х5 как ключевым для нас партнером и экспертом в области больших данных о покупательском поведении в категории food. Полученные результаты говорят сами за себя: предиктивный сегмент покупателей, которые контактировали с коммуникацией бренда, демонстрирует значимо более высокий рост в продажах и в привлечении новых покупателей. Это означает, что подобные активации эффективно работают на финальных этапах consumer journey и способствуют конверсии в покупку.

Андрей Турчин, Precison Director, Wavemaker Russia:

В рамках пост-аналитики, помимо роста продаж и количества покупателей, был выявлен и рост метрики Brand Penetration. Данная метрика отвечает за рост заинтересованности покупателей в йогуртах Fruttis от FrieslandCampina в сетях магазинов Пятёрочка. Мы делаем вывод, что при более масштабной медийной поддержке можно значительно увеличить долю продаж в отдельно выделенных регионах и торговых сетях.

Алексей Хрячков, руководитель продукта Dialog.X5/Targeting, X5 Retail Group:

Цикл покупок — механика таргетирования, которая делит изначальный сегмент на подсегменты. В каждом подсегменте -- аудитория, которая с наибольшей вероятностью готова совершить покупку рекламируемого товара в категории. За счет уменьшения показов на не заинтересованную в данный момент аудиторию достигается оптимизация бюджета рекламной кампании. Также появляется возможность сфокусироваться в период рекламной кампании на тех, кто готов совершить покупку, что приводит к росту продаж.

Пятерочка Wavemaker
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