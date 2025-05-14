WARC объявил победителей Гран-при по эффективности 2025 года

Всемирный центр исследования рекламы (The World Advertising Research Centre, WARC) совместно с крупнейшим международным фестивалем Cannes Lions объявили победителей конкурса эффективности WARC Awards 2025. В этом году вручили 71 награду в 11 категориях на пяти региональных церемониях. Всего присуждено 32 бронзовые, 19 серебряных и 20 золотых наград, пять из которых получили статус Гран-при. США завоевали два Гран-при, Индия, Нидерланды и Испания — по одному.

«Найди свое лето» для Magnum

В категории Channel Pioneer победителями стали бренд мороженого Magnum и креативное агентство LOLA MullenLowe. Кампания «Найди свое лето» в Великобритании призвала потребителей наслаждаться мороженым круглый год, переосмысливая традиционное восприятие сезонности. В рамках кампании был выпущен атмосферный черно-белый ролик, в котором запечатлены моменты уюта, удовольствия и тепла с Magnum. Также бренд использовал данные в реальном времени о солнечной активности и ближайших торговых точках, чтобы стимулировать покупки.

Продажи Magnum в зимний период выросли на 38,9%, что сделало сезон самым успешным в истории бренда. Кроме того, кампания значительно укрепила позиции бренда и усилила восприятие его миссии.

Horror Codes для Uber Eats

В категории «Клиентский опыт» Гран-при получили Uber Eats и креативное агентство Rethink. С помощью геймифицированной кампании Horror Codes, приуроченной к Хэллоуину, бренд оригинально продвигал свои направления доставки и смог повысить узнаваемость. Пользователям предлагалось ввести промокоды, вдохновленные фразами из культовых фильмов ужасов, чтобы получить скидки на сладости и другие товары. Условием было правильно расшифровать цитаты, что превращало покупки в увлекательную игру.

В результате кампании было подано более 2 млн заявок на промокоды, что привело к росту заказов повседневных товаров на 20%, продуктов — на 18%, а средний чек среди участников кампании вырос на 65%.

«Майкл СераВе» для CeraVe

Гран-при по партнерству и спонсорству получили бренд по уходу за кожей CeraVe и агентство Ogilvy. В кампании к Super Bowl была обыграна схожесть названия бренда с именем актера Майкла Серы. В центре стратегии — ироничная теория заговора о том, что сам актер якобы причастен к созданию бренда. Этот ход привлек внимание как новой аудитории, так и давних поклонников марки.

Кампания собрала 30 млрд показов, 1,44 млрд охвата в СМИ и обеспечила 9% рост узнаваемости бренда. Более того, неделя после Super Bowl стала рекордной по продажам увлажняющих средств CeraVe.

«Частица меня» для KPN

Голландская телекоммуникационная компания KPN запустила кампанию #BetterInternet для борьбы с несанкционированным распространением интимных фотографий. Музыкант MEAU написала песню на основе разговоров с жертвами, а видеоклип был распространен по различным каналам, включая социальные сети, телевидение и связи с общественностью. Инициатива вызвала общенациональный резонанс и укрепила позиции бренда.

Turf Finder для Gatorade

Главными по использованию данных стали бренд напитков Gatorade и агентство Leo Mumbai. Gatorade превратил городские пространства во временные спортивные площадки — решение, направленное на устранение дефицита доступной спортивной инфраструктуры. Ориентируясь на зоны с низкой загруженностью, определенные на основе 20-летней статистики Google Maps, бренд установил модульные газоны, которые стали аренами для активностей и игр.

Поддержанные таргетированной рекламой и коллаборациями с инфлюенсерами, площадки привлекли свыше 50 000 участников. Инициатива увеличила рост бренда на 59% и удвоила узнаваемость бренда.