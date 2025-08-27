Выручка Whoosh сократилась в первом полугодии почти на 15%

Оператор сервиса аренды электросамокатов Whoosh — ПАО «ВУШ Холдинг» — представил финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2025 года. Выручка компании упала на 14,7% в годовом выражении, до 5,369 млрд руб. Выручка от услуг кикшеринга сократилась на 14,8%, до 5,362 млрд руб. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе Whoosh.

Снижение выручки в компании объясняют падением количества поездок в России, связанным с погодными и макроэкономическими факторами, а также сокращением средней продолжительности поездки.

Выручка Whoosh в странах Латинской Америки возросла на 174,6%, до 928 млн руб. Показатель EBITDA кикшеринга снизился на 63,6%, до 1 млрд руб. Рентабельность по EBITDA кикшеринга упала на 25,1 процентных пункта, до 18,8%.

Чистый убыток составил 1,9 млрд руб., чистый долг — 12,9 млрд руб., увеличившись на 2,6 млрд руб. с конца 2024 года.

Количество зарегистрированных аккаунтов выросло на 26%, до 30,5 млн, число электросамокатов, подключенных к сервису, — на 19%, до 240 тыс. Whoosh представлен в 71 городе России, СНГ и Латинской Америки. Так, в странах Латинской Америки количество поездок увеличилось на 169%, выручка на одну поездку здесь в 1,9х больше, чем средняя по РФ и СНГ.

С начала сезона число аварий на электросамокатах Whoosh сократилось на 46%. Особенно заметно снижение в категориях поездок детей (минус 65%), вдвоем (минус 48%) и на пешеходном переходе (минус 50%).

Александр Синявский, финансовый директор Whoosh: На динамику выручки в первом полугодии повлияли внешние факторы — плохие погодные условия в центральной России, регулярные сбои мобильного интернета. Изначально при подготовке к сезону мы ориентировались на прогнозно более высокий спрос, что повлияло на рост расходов, среди которых — зимнее техническое обслуживание большого количества самокатов, закупленных в прошлых периодах, а также рост затрат на перезарядку, в том числе рост постоянных затрат на зарядную инфраструктуру, для поддержания высокого уровня заряда в сезон в расчете на большее количество поездок. Самый существенный рост наблюдается по расходам на текущий ремонт и ТО — это восстановление ресурса СИМ и фактически инвестиции в будущее.

Ранее Whoosh обновил цвет: электросамокаты и визуал бренда получили серебристый акцент.