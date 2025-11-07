Sostav.ru

07.11.2025 в 15:10

Выручка Spotify от рекламы снизилась на 6%

Компания планирует постепенное восстановление

Количество пользователей Spotify превысило 700 миллионов, а операционный доход в третьем квартале 2025 года достиг €582 млн. Однако рекламный сегмент компании просел: выручка от рекламы снизилась на 6% год к году — до €446 млн, несмотря на рост числа пользователей с рекламной поддержкой на 11%. Такие данные содержатся в финансовом отчете.

Компания связывает падение рекламных доходов с оптимизацией подкаст-портфеля и снижением цен на размещение, хотя валовая рентабельность рекламного сегмента выросла до 18,4%, что свидетельствует о повышении операционной эффективности.

В ответ на вызовы Spotify активно перестраивает рекламную стратегию. В третьем квартале компания:

  • запустила интеграцию с ChatGPT, расширяя персонализированные рекомендации и возможности для рекламодателей;
  • объявила о партнерствах с Amazon DSP и Yahoo, предоставив брендам масштабируемый доступ к аудио- и видеорекламе на девяти ключевых рынках;
  • продолжила развивать собственную платформу Spotify Ad Exchange, где участие рекламодателей выросло на 142% с момента запуска.

Во втором квартале рекламная выручка снизилась на 1%. Однако, несмотря на снижение, компания настроена на долгосрочное восстановлении рекламного бизнеса, отмечает ее руководство.

В октябре инди-музыканты из Окленда (штат Калифорния) собрались на серию лекций под названием «Смерть Spotify», где участники обсуждали, «что значит децентрализация поиска, производства и прослушивания музыки в условиях капиталистической экономики».

