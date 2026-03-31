31.03.2026 в 06:10

Выручка российской Gucci упала до нуля

Компания впервые зафиксировала чистый убыток в стране

1

В 2025 году выручка российской «дочки» Gucci впервые за все время ее работы упала до нуля. Компания зафиксировала чистый убыток в размере 350 млн рублей. Для сравнения, до ухода с рынка в 2021 году бренд зарабатывал в России около 5 млрд руб., сообщает РБК.

После закрытия бутиков в 2022 году доходы постепенно сокращались. В 2023−2024 годах выручка еще сохранялась за счет распродажи остатков товаров и поддержки со стороны материнской структуры Kering. Однако к 2025 году поступления полностью прекратились.

Несмотря на отсутствие продаж, компания продолжает присутствие в России: на конец года за ней сохранялись два арендованных бутика в Москве. При этом возобновление розничной деятельности в текущих условиях не планируется, хотя речи о ликвидации бизнеса также не идет.

Сократился и штат сотрудников — до девяти человек против 135 в 2022 году. Основные расходы компании сейчас связаны с содержанием инфраструктуры и выплатами персоналу.

В целом ситуация отражает сложную ситуацию на рынке предметов роскоши и общее снижение активности Gucci на глобальном уровне, где компания также столкнулась с падением выручки и ищет пути перезапуска интереса к бренду.

