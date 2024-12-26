Выручка приложений российских e-com брендов выросла на 57%

По данным аналитиков AppMetrica, в 2024 году жители России начали чаще совершать покупки в мобильных приложениях. В два раза увеличилась выручка приложений в аптечном ретейле. Выручка приложений брендов в сегменте FoodRetail выросла на 86%, магазинов одежды, обуви и аксессуаров — на 80%, а мебели и DIY-товаров — на 76%. Уверенный рост также показали FMCG-ретейлеры (+26%) и бренды бытовой техники и электроники (+16%). Результаты исследования есть в распоряжении Sostav.

Методология исследования В исследовании использованы агрегированные данные собственных приложений e-com брендов за исключением маркетплейсов, подключенных к AppMetrica. Период: январь-ноябрь 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023-го. География: Россия. В выборку вошли приложения из категорий FoodRetail, FMCG, Fashion, Beauty, БТиЭ, «Аптеки», «Мебель» и DIY.

Россияне стали чаще интересоваться товарами в мобильных приложениях. Существенный рост среднего ежемесячного числа просмотров товаров на пользователя показали приложения аптек (+66%). На 35% увеличилась активность пользователей в приложениях брендов мебели и DIY-товаров и на 27% в магазинах косметики и товаров ухода за собой.

Увеличился и средний размер потребительской корзины. Так, в приложениях ресторанов и магазинов продуктов питания, а также брендов одежды, обуви и аксессуаров количество позиций увеличилось более чем на треть. В сервисах аптек корзина выросла на 32%, а в магазинах мебели и DIY-товаров на 15%.

В некоторых категориях россияне начали чаще покупать товары, чем в прошлом году. В 2024 пользователи заходили в приложения магазинов косметики и средств для ухода на 33% чаще, а в приложения магазинов бытовой техники и электроники — на 23%.

При этом выросло и время, которое россияне проводят в приложениях e-com брендов. В магазинах бытовой техники и электроники показатель Time Spent вырос на 53%, в магазинах косметики — на 46%, мебели и DIY-товаров — на 38%, а в сервисах аптек — на 20%.

Sticky Factor — показатель, который отражает то, как часто пользователи возвращаются в приложение — тоже вырос. В сегменте бытовой техники и электроники он увеличился с 21% до 26%, в аптечном ретейле — с 16% до 19%, а в категории красоты и ухода за собой — с 18% до 21%. Это косвенно демонстрирует формирование у покупателей привычки регулярно совершать покупки через приложения.