Выручка «ON Медиа» во втором квартале выросла на 12,6%

Во втором квартале 2026 года консолидированная выручка холдинга «ON Медиа», управляющего развлекательными бизнесами группы МТС, выросла на 12,6% год к году, до 6,9 млрд руб. Совокупная аудитория кинотеатра «Кион» в четырех средах (OTT, кабель, спутник, IPTV) увеличилась на 1 млн, до 15,9 млн пользователей. Драйверами роста кинотеатра стало развитие OTT и ТВ-сервисов, а также оригинальный контент. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «ON Медиа».

Количество подписчиков «Кион» в OTT возросло на 6,9%, до 10,5 млн пользователей. Число активных подписчиков, пользующихся кинотеатром не менее полугода, увеличилось на 14%.

Через Ticketland и Ticketscloud за второй квартал было продано билетов на 7,9 млрд руб. На концерты пришлось 57% продаж в деньгах и 52% в реализованных билетах, на театры — 23% и 21%, на фестивали — 8% и 7%, на детские постановки — 5% и 9% соответственно.

Средняя цена билета на культурное событие за отчетный период выросла в целом по России на 11%, до 2 391 руб. В Москве рост составил 11%, до 2 825 руб., в регионах — на 14%, до 2 146 руб.

Продажи билетов в кино, которые были запущены на Ticketland в декабре 2024 года, выросли за второй квартал на 33%.

Время чтения в книжном сервисе «Кион Строки» увеличилось на 33%. Произошло это за счет расширения библиотеки и синергии сервисов холдинга в рамках стратегии «360».

Каталог «ON Лейбла» увеличился на 31% за счет подписания новых артистов, выпуска оригинальных релизов и развития эксклюзивных проектов на всех ключевых стриминговых площадках.

Активная база «Кион Музыки» показала рост на 12% благодаря развитию рекомендательных алгоритмов, расширению каталога и улучшению пользовательского опыта.