Выручка экспресс-доставки увеличилась на 60%

Российские компании экспресс-доставки по итогам прошлого года нарастили свою выручку на 60%, до 470 млрд руб. При этом курьерская деятельность оказалась одной из самых невыгодных — ее убыточность в 2024 г. достигла 11%, пишут «Ведомости».

В 2020 доходы компаний-лидеров составляли около 50 млрд руб. По сравнению с этим периодом рост оказался почти 10-кратным. В 2023 году доходы составили 294 млрд руб.

Крупнейшие сервисы по экспресс-доставке входят в «Яндекс» — «Яндекс Лавка», «Яндекс Еда» и «Яндекс Доставка», их выручка выросла в 2024 году с 189 млрд до 299 млрд руб., или на 59%. Следом по объемам выручки в 2024 году шла СДЭК, которая нарастила ее в годовом выражении с 15,7 млрд до 42 млрд руб. — почти в 2,7 раза. Также в числе лидеров среди компаний доставки «Сбер логистика»,

Однако на фоне падения чистых доходов курьерские компании стали придерживать рост зарплат сотрудников. Если в 2022 году российский курьер, по данным Росстата, получал чуть выше среднероссийской зарплаты, то в 2024 году — на четверть меньше.

За 2020−2024 гг. число курьерских доставок в стране выросло почти в 1,5 раза — с 513 млн до 751 млн. Росту рынка главным образом способствовала переориентация населения на онлайн-покупки и стремительное развитие электронной коммерции.

В 2025 году российский сегмент FMCG-доставки переживает рост. Так, онлайн-продажи продуктов питания (e-grocery) в первом квартале увеличились на 26,8% год к году, до 388 млрд руб.