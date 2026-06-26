Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Анастасия Речанская

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
26.06.2026 в 16:01

Выручка брендинговых агентств в России сократилась более чем на 20%

Прибыль компаний почти не изменилась

3

В 2025 году выручка российских агентств, специализирующихся на брендинге, упала на 21,64% по сравнению с 2024 годом. Прибыль сократилась на 1,98%, стоимость компаний — на 6,06%, количество сотрудников — на 19,71%. Средняя зарплата выросла на 42,01%, до 64,95 тыс. руб. Таковы данные исследования Brand Hub top100. Отчет есть в распоряжении Sostav.

По сравнению с 2024 годом количество брендинговых агентств почти не изменилось и составило 1000+. Число специалистов, занятых в отрасли, сократилось на 6 тыс., до 24 тыс. человек. Оборот брендинга снизился за год с 105 млрд руб. до порядка 84 млрд руб.

Руководители брендинговых агентств отказались от всего, что приносило мало прибыли или было невыгодным, и уволили сотрудников, которые этим занимались. Искусственный интеллект взял на себя рутину, которую раньше делали стажеры и рядовые сотрудники, а все, что ИИ оказалось не под силу, делегировали одному специалисту-универсалу. В компаниях уволили в первую очередь сотрудников с небольшими окладами, дорогих ключевых профессионалов оставили.

Анна Луканина, президент Ассоциации брендинговых компаний России:

Несколько лет назад многие пошли в брендинг. Казалось, что с нулевым капиталом можно открыть бизнес и процветать. Но на практике все оказалось сложнее: умение управлять активами фрилансера и компании не одно и тоже. 2025 год расставил все на свои места. И дело не только в налогах. Брендинговое агентство — это полноценная компания, где требуется не только хорошо уметь делать продукт, в нашем случае, бренды, но и оказывать качественный сервис, иметь прозрачную бухгалтерию и кристальную репутацию, которая требует инвестиций: интеллектуальных, финансовых и временных.

Брендинговые агентства исследование
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Финансы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.