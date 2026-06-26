Выручка брендинговых агентств в России сократилась более чем на 20%

В 2025 году выручка российских агентств, специализирующихся на брендинге, упала на 21,64% по сравнению с 2024 годом. Прибыль сократилась на 1,98%, стоимость компаний — на 6,06%, количество сотрудников — на 19,71%. Средняя зарплата выросла на 42,01%, до 64,95 тыс. руб. Таковы данные исследования Brand Hub top100. Отчет есть в распоряжении Sostav.
По сравнению с 2024 годом количество брендинговых агентств почти не изменилось и составило 1000+. Число специалистов, занятых в отрасли, сократилось на 6 тыс., до 24 тыс. человек. Оборот брендинга снизился за год с 105 млрд руб. до порядка 84 млрд руб.
Руководители брендинговых агентств отказались от всего, что приносило мало прибыли или было невыгодным, и уволили сотрудников, которые этим занимались. Искусственный интеллект взял на себя рутину, которую раньше делали стажеры и рядовые сотрудники, а все, что ИИ оказалось не под силу, делегировали одному специалисту-универсалу. В компаниях уволили в первую очередь сотрудников с небольшими окладами, дорогих ключевых профессионалов оставили.
Анна Луканина, президент Ассоциации брендинговых компаний России:
Несколько лет назад многие пошли в брендинг. Казалось, что с нулевым капиталом можно открыть бизнес и процветать. Но на практике все оказалось сложнее: умение управлять активами фрилансера и компании не одно и тоже. 2025 год расставил все на свои места. И дело не только в налогах. Брендинговое агентство — это полноценная компания, где требуется не только хорошо уметь делать продукт, в нашем случае, бренды, но и оказывать качественный сервис, иметь прозрачную бухгалтерию и кристальную репутацию, которая требует инвестиций: интеллектуальных, финансовых и временных.