Выручка брендинговых агентств в России сократилась более чем на 20%

В 2025 году выручка российских агентств, специализирующихся на брендинге, упала на 21,64% по сравнению с 2024 годом. Прибыль сократилась на 1,98%, стоимость компаний — на 6,06%, количество сотрудников — на 19,71%. Средняя зарплата выросла на 42,01%, до 64,95 тыс. руб. Таковы данные исследования Brand Hub top100. Отчет есть в распоряжении Sostav.

По сравнению с 2024 годом количество брендинговых агентств почти не изменилось и составило 1000+. Число специалистов, занятых в отрасли, сократилось на 6 тыс., до 24 тыс. человек. Оборот брендинга снизился за год с 105 млрд руб. до порядка 84 млрд руб.

Руководители брендинговых агентств отказались от всего, что приносило мало прибыли или было невыгодным, и уволили сотрудников, которые этим занимались. Искусственный интеллект взял на себя рутину, которую раньше делали стажеры и рядовые сотрудники, а все, что ИИ оказалось не под силу, делегировали одному специалисту-универсалу. В компаниях уволили в первую очередь сотрудников с небольшими окладами, дорогих ключевых профессионалов оставили.