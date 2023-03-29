Спрос на виниловые пластинки в России вырос на 51%

В 2022 году спрос на виниловые пластинки в России увеличился на 51% год к году, сообщает РБК со ссылкой на исследование оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Абсолютные показатели продаж не раскрываются.

По сравнению с 2020 годом спрос на пластинки у россиян вырос на 296%, отмечают аналитики компании. Кроме того, в прошлом году в России увеличился спрос на проигрыватели — на 3% по сравнению с 2021 годом и на 110% по сравнению с 2020-м.

По данным «Чек Индекса» (входит в «Платформу ОФД»), соотечественники стали больше тратить на покупку пластинок и проигрывателей. В 2022 году средний чек на виниловые пластинки у россиян составил 2,5 тыс. руб. — на 18% больше, чем в 2021-м, и на 36% больше, чем в 2020-м.

Средний чек на покупку винилового проигрывателя по итогам прошлого года вырос на 13% и достиг 20,6 тыс. руб. Чаще всего пользователи покупают музыку популярных зарубежных исполнителей. Один чек включает в себя примерно две-три пластинки. Любители этих носителей сосредоточены в Москве и других мегаполисах страны.

За январь-февраль 2023 года продажи пластинок в России снизились на 13%, а проигрывателей — на 4% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Однако в «Чек Индексе» называют это сезонной коррекцией и считают, что говорить о тренде по итогам двух месяцев неверно.

Спрос на пластинки зафиксировал маркетплейс Ozon, отмечает РБК. По данным представителей Ozon, штучные продажи винила выросли на 50% за первые два месяца 2023 года к аналогичному периоду 2022 года и на 70% — к 2021 году. В Wildberries изданию рассказали, что за пластинками чаще всего приходят покупатели в возрасте от 30 до 35 лет, которые приобретают их как в подарок, так и для себя.

Тренд на виниловые пластинки фиксируют во всём мире. Британская Ассоциация розничных продавцов развлечений в феврале 2022 сообщала, что продажи пластинок в 2021 году составили £135,6 млн, что на 23,2% больше, чем в 2020 году. На этом фоне снизились продажи компакт-дисков, за аналогичный период — на 3,9%, до £150,1 млн. Представители ассоциации предрекали, что по итогам 2022 года продажи винила превысят продажи CD-дисков.

По данным аналитической компании MRC Data, за 2021 год в США было продано 41,72 млн виниловых пластинок, на 51,4% больше, чем в 2020 году. Эксперты назвали этот показатель самым высоким с 1991 года (раньше подсчёты не проводились). На винил по итогам 2021 года приходилось 38,3% всех продаж музыки в США, а также 50,4% продаж музыки на физических носителях.

14 марта 2023 года рок-группа Metallica заявила о покупке контрольного пакета акций завода по выпуску виниловых пластинок Furnace Record Pressing.