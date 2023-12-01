«Вымпелком» приобрел долю в образовательном сервисе

Структура «Вымпелкома» приобрела 16,4% в ООО «Новая школа» — владельце сервиса онлайн-подготовки к государственным экзаменам. Это уже второе за месяц вложение компании в edtech-проекты, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

В «Вымпелкоме» подтвердили изданию, что инвестировали в «Новую школу», не раскрыв сумму сделки. Платформа получила лицензию на образовательную деятельность в июне 2022 года. В феврале 2023 года сооснователь компании заявлял, что сервис привлёек 67 млн руб. инвестиций, однако состав инвесторов не раскрывался.

Венчурная структура «Вымпелкома» уже входила в edtech-проекты. В ноябре компания объявила о приобретении 12% платформы корпоративного обучения Kampus. В октябре компания получила 13,21% в «Платформкрафте».

Ранее аналитики отмечали рост рынка образовательных сервисов, особенно рассчитанных на детей. По итогам третьего квартала рынок увеличился на 38% год к году.

Однако источник издания на edtech-рынке назвал «Новую школу» «нишевым проектом»: «Возможно, детский сегмент онлайн-образования — это не приоритетное направление для "Вымпелкома", и он решил вложиться в него с минимальными потерями для фонда».