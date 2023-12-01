Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Точка
Подкаст «Маркетинг и реальность»
ICU

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
01.12.2023 в 07:20

«Вымпелком» приобрел долю в образовательном сервисе

Компания получила 16,4% в ООО «Новая школа»

Структура «Вымпелкома» приобрела 16,4% в ООО «Новая школа» — владельце сервиса онлайн-подготовки к государственным экзаменам. Это уже второе за месяц вложение компании в edtech-проекты, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

В «Вымпелкоме» подтвердили изданию, что инвестировали в «Новую школу», не раскрыв сумму сделки. Платформа получила лицензию на образовательную деятельность в июне 2022 года. В феврале 2023 года сооснователь компании заявлял, что сервис привлёек 67 млн руб. инвестиций, однако состав инвесторов не раскрывался.

Венчурная структура «Вымпелкома» уже входила в edtech-проекты. В ноябре компания объявила о приобретении 12% платформы корпоративного обучения Kampus. В октябре компания получила 13,21% в «Платформкрафте».

Ранее аналитики отмечали рост рынка образовательных сервисов, особенно рассчитанных на детей. По итогам третьего квартала рынок увеличился на 38% год к году.

Однако источник издания на edtech-рынке назвал «Новую школу» «нишевым проектом»: «Возможно, детский сегмент онлайн-образования — это не приоритетное направление для "Вымпелкома", и он решил вложиться в него с минимальными потерями для фонда».

Вымпелком
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.