«Вымпелком» откроет салоны мини-формата

«Вымпелком» (бренд «билайн») протестирует формат микророзничной франшизы с площадью точек 3−10 м2. Они будут особенно актуальны в небольших населенных пунктах и смогут служить дополнительным источников рекламы, сообщает «Коммерсант».

Такие зоны будут размещаться внутри действующих магазинов-партнеров — электроники и связи. Формат предполагает брендированную зону оператора, стойку ресепшена, витрины с сим-картами, смартфонами и аксессуарами, а также сотрудника.

Сейчас розничная сеть «Вымпелкома» насчитывает более 1,5 тыс. точек, их средняя площадь около 35 м2. До конца года в компании планируют создать 80 точек малого формата и увеличивать их число в дальнейшем. Их будут развивать в том числе за счет микрофраншизы, которая, в первую очередь, нацелена на небольшие города, где у оператора нет собственной розницы.

В «Вымпелкоме» оценивают минимальный объем инвестиций в открытие одной точки в сумму около 300 тыс. руб. в Москве.

Однако, по мнению учстников рынка, микроточки оправданы только в малых населенных пунктах — там, где инвестиции в крупный салон нецелесообразны. Низкая аренда позволяет сократить расходы и сделать мини-салоны дополнением к онлайн-сервисам и служить источником рекламы.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль крупнейших операторов связи по итогам первого полугодия сократилась до 80%. Показатель вырос только у «Вымпелкома». По оценке TelecomDaily, в ближайшие два года операторская розница сократится примерно еще на 10−15%.