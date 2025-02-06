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06.02.2025 в 14:27

Средний размер выкупа за расшифровку данных российских компаний вырос в 10 раз

Киберпреступники стараются скомпрометировать крупные организации, чтобы получить больше денег

Средний размер выкупа, который российские компании выплачивают киберпреступникам за расшифровку данных, вырос в 10 раз за последние пять лет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя подразделения киберразведки (Threat Intelligence) компании Bi.Zone Олега Скулкина.

Если пять лет назад средний размер выкупа составлял около 1 млн руб., то теперь он варьируется от 10 до 15 млн руб. До сотен миллионов рублей выросли и начальные суммы требуемых выкупов, отметил эксперт.

Киберпреступники стараются скомпрометировать крупные организации, чтобы требовать с них большие суммы. Согласно исследованию годового ландшафта киберугроз Threat Zone 2025 от специалистов Bi.Zone, большая часть киберпреступников имеют финансовую мотивацию — 67% (76% в 2023 году). Еще 21% кибермошенников ориентируются на шпионаж (15%), а 12% являются хактивистами (9%).

В 2025 эксперты Bi.Zone ожидают дальнейший рост суммы выкупов и атак на системы Linux, используемые для импортозамещения в России.

По данным BI.Zone, самой атакуемой отраслью в 2024 году стал госсектор. На него было направлено 15% всех атак хакерских группировок. В 2023 году показатель составлял всего 9%. Из 120 группировок, которые отслеживают специалисты компании по всему миру, 87 нацелены на российские организации, 73 из них — на государственный сектор.

Хакеры киберпреступления киберпреступники
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