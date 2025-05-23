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23.05.2025 в 17:15

Дни бизнеса, инвестиций, науки и образования на фестивале «Т-Двор»

В прошлом году ивент «Т-Банка» посетило более 30 тысяч человек

«Т-Двор» — это городской фестиваль, объединяющий обучение и отдых, открытый для клиентов и партнеров «Т-Банка». Организаторы рассказали Sostav, как проходил ивент в прошлом году, и что ждет посетителей фестиваля в этом.

Традиционно пространство представляет собой переосмысленный городской двор с песочницами, детскими зонами, комьюнити-садом и зонами отдыха, также гостям доступны лекции, воркшопы, выступления предпринимателей и звездных гостей, мастер-классы и концерты.

Дни бизнеса, инвестиций, науки и образования на фестивале «Т-Двор» Дни бизнеса, инвестиций, науки и образования на фестивале «Т-Двор» Дни бизнеса, инвестиций, науки и образования на фестивале «Т-Двор» Дни бизнеса, инвестиций, науки и образования на фестивале «Т-Двор» Дни бизнеса, инвестиций, науки и образования на фестивале «Т-Двор»

В 2024 году мероприятие собрало свыше 30 тысяч гостей, среди которых были клиенты, предприниматели, инвесторы, представители бизнеса, ИТ-специалисты и другие. На сценах выступили более 150 спикеров, включая Ирэну Понарошку, Евгения Чебаткова, пранкеров Вована и Лексуса и других. По вечерам проходили концерты популярных артистов: Cream Soda, The Hatters, Locked Club, Найка Борзова, группы «КняZz» и других.

В этом году, по словам организаторов, гостей вновь ждет насыщенная программа: днем — лекции, полезные дискуссии с участием топ-менеджеров крупных компаний, вечером — концерты под открытым небом. Также на площадке будут работать интерактивные зоны и пространства для отдыха, рассчитанные как на детей, так и на взрослых.

Каждый фестивальный день посвящен отдельной теме, а программа (образовательная и вечерняя) составлена с учетом интересов разных аудиторий — от владельцев малого и среднего бизнеса, начинающих и опытных предпринимателей и инвесторов до старшеклассников, студентов и их родителей.

В День бизнеса, 19 июня, на сцене выступят предприниматели, инфлюенсеры и представители крупных компаний. Они поделятся историями запуска брендов, обсудят актуальные тренды в управлении командами и найме, расскажут, как блогеры ведут бухгалтерию, а также объяснят, как применять новые решения на основе искусственного интеллекта в бизнесе — от автоматизации процессов до персонализации маркетинга.

Второй день — День науки и образования (20 июня) посвящен будущему: профессиям, технологиям и знаниям. По словам организаторов, гостям расскажут, как использовать искусственный интеллект в учебе и повседневной жизни, какие навыки востребованы у современных работодателей, как совмещать обучение с работой и шаги, которые стоит предпринять уже сейчас, чтобы выбрать перспективную профессию. На площадке пройдут открытые лекции и дискуссии о выборе карьеры, подготовке к поступлению и развитии актуальных навыков.

Финальный день фестиваля будет посвящен теме денег: как ими распоряжаться, куда инвестировать и что делать, чтобы увеличить доход. На сцене выступят представители инвестиционных платформ, блогеры социальной сети «Пульс», частные инвесторы и эксперты фондового рынка. Гости узнают, какие инвестиционные стратегии будут актуальны в 2025 году, с чего стартовать начинающим инвесторам, как ориентироваться на фондовом рынке и где искать новые источники дохода.

Каждый из трех фестивальных дней будет сопровождаться развлекательной программой: концертами, диджей-сетами, мастер-классами и интерактивными зонами для детей и взрослых от «Т-Банка» и партнеров фестиваля. В музыкальной программе — более 10 концертов популярных артистов и диджеев.

«Т-Банк»
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