«Выбирай жизнь»: экоактивисты сделали рекламу-пародию на «Трейнспоттинг»

Благотворительная организация Project Everyone и Климатическая коалиция представили социальный видеоролик в рамках кампании «ChooseLifeNow». Это адаптация знаменитого монолога из фильма Дэнни Бойла «Трейнспоттинг» (или «На игле») в контексте глобальных проблем, таких как загрязнение воздуха, сокращение популяции животных, бедность, перенаселение городов, неразумное потребление. Проект направлен на повышение осведомленности об изменениях климата.



В записи видео приняли участие актеры фильма — Роберт Карлайл (Бегби) и Келли Макдональд (Диана), которая его озвучила. Новый стилизованный текст призывает к ускорению положительных изменений экосистемы — на его фоне можно услышать саундрек «Lust for Life» («Жажда жизни») от Игги Попа. Кадры показывают хронику негативного воздействия человека на окружающую среду.

Крылатые фразы главного героя фильма изменены в соответствии с актуальным контекстом, теперь они звучат как «выбирай добро» и «выбирай экологичнее, чище, умнее». Это новые правила устойчивого жизненного выбора и развития.

Создатели кампании уверены, что пауза в глобальных процессах человечества, которую вызвали пандемия и локдаун, поможет ему сделать верный шаг к существованию в заботе о мире.

