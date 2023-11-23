«Слышимый результат»: группа компаний «Выбери Радио» провела ребрендинг

«Выбери Радио» представила обновлённую концепцию бренда, разработанную совместно с агентством Sichkar Group. Изменения были обусловлены цифровизацией традиционных медиа, а также развитием самой группы компаний. Об этом Sostav рассказали представители «Выбери Радио».

Айдентика и логотип

Новые логотип и айдентика бренда «Выбери Радио» отражают не только ценности и миссию компании, но и концепцию современного радиовещания. Представители компании отмечают, что радио сегодня, с одной стороны, сохраняет лучшие традиции и накопленный опыт, с другой — опирается на современные цифровые технологии.

Обновлённый логотип компании стал «легче, ярче, динамичнее и современнее», подчёркивает «Выбери Радио». В его основу легли литеры «В» и «Р», как заглавные буквы названия «Выбери Радио». Они нацелены визуально идентифицировать бренд и сделать его узнаваемым. Сочетание трёх идентичных элементов отсылает к составляющим коммерческого радиовещания: радиостанция, слушатель и рекламодатель. Основой ассоциативного ряда стал радар, который символизирует непрерывный поиск решений и возможностей.

Палитра

Сочетание насыщенного красного и графитового цветов в новом логотипе сохраняет преемственность и вписывается в бренд-концепцию группы компаний «Медиа1», в состав которой входит «Выбери Радио». Традиционную палитру дополняет «мягкий» зелёный цвет, как символ свежести и динамики. Он станет акцентным в имиджевых макетах компании, в неформальной коммуникации и в рамках HR-бренда.

Типографика

Вместе с новым логотипом появились и новые слоганы: «Растём со скоростью звука», «Слышимый результат», «Команда с громкой репутацией» и «Слышим потребности — подключаем решения». В них команда Sichkar постаралась учесть принципы ведения бизнеса «Выбери Радио», подход к достижению результата и подчеркнуть отличие радио от других медиа. «„Выбери радио“ — мы меняемся, не изменяя своим принципам».

Михаил Попонов, генеральный директор «Выбери Радио»: При создании нового фирменного стиля главной целью являлось позиционирование радио как неотъемлемого элемента современной цифровой эпохи. Мы приняли решение отказаться от использования очевидных образов для радиовещания и связи. Современное радио — понятие гораздо более широкое, чем привычные динамики, микрофон, радиоволны или кнопка Play. Это масштабная экосистема, предоставляющая миллионам слушателей качественный контент посредством любого носителя вне зависимости от местонахождения и способа приёма сигнала.