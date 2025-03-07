«Вы лучше, чем в сказке!»: «Сбер» представил проект к 8 марта с AI-технологиями

Специально к Международному женскому дню Сбер подготовил спецпроект «Сказки для любимых» совместно с AI-сервисами Kandinsky и GigaChat, задействовав новейшие технологии искусственного интеллекта и креативный потенциал человека.

К Международному женскому дню Сбер запустил спецпроект «Сказки для любимых», объединив силу AI-сервисов Kandinsky и GigaChat с креативностью человека. Проект напоминает, что героини с уникальными качествами — такие как Марья-искусница, Елена Прекрасная и Василиса Премудрая — живут не только на страницах книг, но и рядом с нами. Искусственный интеллект помогает раскрыть эту идею в ярком видеоролике.

Каждый может создать персональную сказку для любимой женщины с помощью GigaChat. Достаточно указать имя, сферу деятельности, черты характера и внешности — нейросеть подберет индивидуальное поздравление, подчеркивая уникальность каждой девушки.

В создании ролика AI Сбера вышел за рамки генерации изображений и видео. Музыка к проекту также создана с помощью нейросети SymFormer — этот инструмент уже доступен всем пользователям GigaChat.