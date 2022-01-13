ВТБ проводит запрос цен на создание аудиовизуального контента

Банк ВТБ проводит процедуру запроса ценовой информации у продакшн-студий и креативных агентств на оказание услуг по созданию видео-, фото- и аудиоконтента в соответствии с согласованными сторонами заявками, следует из описания, опубликованного на торговой площадке «Росэлторг».

Среди документов, размещённых на платформе, имеется форма с перечнем услуг для внесения цен и документ с ссылками на референсы. Заполненную форму с ценовыми предложениями можно отправить до 17 января.

Согласно перечню услуг, потенциальный подрядчик будет заниматься видеопродакшеном полного цикла, от создания креативной концепции и сценария до обработки видео и работ по монтажу. Также он должен будет осуществлять фотосъёмку, обрабатывать снимки, создавать макеты, афиши, ресайзы готового продукта и другое.

В конце ноября ВТБ объявил результаты тендера на предоставление услуг по закупке, планированию и размещению рекламы на 2022−2023 годы. Медиабюджет выграло рекламное агентство Media Instinct («Эс Би Си Медиа», входит в OMD OM Group). С компанией заключили контракт на 14,6 млрд руб. сроком до декабря 2023 года.