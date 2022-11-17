Всемирный банк включил Россию в ТОП-10 стран-лидеров по цифровизации госуправления

Россия вошла в десятку стран-лидеров в сфере цифровой трансформации органов власти и цифровизации государственного сектора. Это следует из рейтинга GovTech Maturity Index (GTMI) Всемирного банка, сообщает Минэкономразвития РФ.

По результатам глобального рейтинга, в который вошли 198 стран мира с различным уровнем развития информационных технологий в государственном секторе, России удалось занять место в топ-10 стран-лидеров. Рейтинг оценивает степень внедрения цифровых технологий в сфере госуслуг, налоговой и бюджетной сферах, измеряет ключевые аспекты по направлениям «Основные государственные системы», «Предоставление государственных услуг», «Вовлеченность населения» и «Институциональное обеспечение», отметили в ведомстве.

Минэкономразвития совместно с Минцифры и профильными органами власти провели масштабный анализ цифровизации страны согласно данным аспектам. В частности, анализировались крупные цифровые продукты, такие как система госуслуг, система межведомственного электронного взаимодействия, электронного документооборота, «цифровые налоги», Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС). Результаты были направлены во Всемирный банк.

Россия попала в шорт-лист государств с самым высоким «А»-рейтингом наряду с Южной Кореей, Бразилией, Саудовской Аравией, ОАЭ, Эстонией, Францией, Индией, Литвой и Монголией. Ранее страна была в списке с «В»-рейтингом, уточняет министерство. «Высокая позиция в рейтинге GTMI расширяет возможности для продвижения отечественных цифровых продуктов и решений в страны и регионы с менее развитыми технологиями», — заявил замглавы Минэка Владимир Ильичев.

Ранее Россия вошла в десятку стран — лидеров цифровой экономики. Наилучшие показатели у нашей страны оказались по вовлечённости людей в цифровую экономику, что подразумевает доступ к инфраструктуре, профессиям и рабочим местам эпохи digital.