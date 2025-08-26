Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Подкаст «Маркетинг и реальность»
ПИК

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
26.08.2025 в 10:20

«Все решается по вашей задаче»: «Авито Услуги» упростили поиск исполнителей

Кампания призвана показать, что с новым функционалом платформы «Задача», найти исполнителей теперь можно проще и быстрее

1

«Авито Услуги» запустили федеральную рекламную кампанию «Хорошая история ремонта и переезда». Поводом стал инсайт: около 41% пользователей, планирующих ремонт, также ищут услуги по перевозке. Эти два сценария идут рука об руку, а значит объединение категорий в одной кампании отражает реальные потребности аудитории.

Рынок при этом остается сложным: например, ремонт и строительство — крупнейший сегмент потребительских услуг, но именно здесь чаще всего возникают коммуникационные ошибки. По данным «Авито Услуг», треть претензий мастеров связана с тем, что фактический объем работ не совпадает с описанным. Новый функционал «Задача» решает эту проблему: заказчик один раз отвечает на вопросы в специальной форме, может добавить фото и детали, и система формирует готовое ТЗ для мастеров.

В креативе кампания показывает полный цикл: сначала ремонт, потом перевозка вещей и финальный переезд в новое жилье. «Авито Услуги» делают акцент не на отдельных услугах, а на целостном опыте, превращая потенциально стрессовый процесс в хорошую историю. Это продолжает позиционирование мастер-бренда «Хорошие истории» и делает коммуникацию более человечной.

Карина Кожина, старший менеджер по продуктовому маркетингу вертикали «Авито Услуги»:

В преддверии осени особенно растет спрос на отделочные ремонтные работы и, как следствие, услуги переездов. В этой кампании мы объединили две категории услуг, показав удобство и простоту выбора надежного исполнителя с помощью инструмента «Задача». Это продукт, который с точки зрения пользовательского пути упрощает и ускоряет процесс поиска и выбора исполнителей. Так мы напоминаем аудитории, что поиск услуг на «Авито» экономит время и помогает решить задачи без лишнего стресса.

Анна Коновалова, руководитель группы маркетинговых коммуникаций вертикали «Авито Услуги»:

Любой, кто хоть раз делал ремонт или переезжал, знает, сколько это отнимает сил и времени. В креативе мы показываем, что ремонт и переезд не обязаны быть испытанием, а могут закончиться хорошей историей, если начать решать эту задачу с «Авито Услугами». Этой рекламной кампанией мы подчеркиваем ключевые преимущества продукта и продолжаем выстраивать образ «Авито Услуг» как главной площадки в категориях ремонта и перевозок.

Кампания запущена во всех ключевых медиа-каналах, включая ТВ, наружную рекламу, метро и диджитал-платформы.

Состав творческой группы:

«Авито Услуги» (клиент)
Руководитель по С2С маркетингу вертикали «Услуги»: Анна Грищенко
Руководитель по маркому, бренду и креативу вертикали «Услуги»: Алексей Фёдоров
Руководитель группы по маркетинговым коммуникациям: Аня Коновалова
Старший менеджер по маркетингу продукта вертикали «Услуги»: Карина Кожина
Менеджер по маркетингу продукта вертикали «Услуги»: Софья Пожидаева
Марком-менеджер вертикали «Услуги»: Кирилл Виноградов
Менеджер по медиапланированию вертикали «Услуги»: Анна Эльяшева
Копи-лид: Юра Коробов
Старший дизайнер: Ирина Патрикеева

Instinct (агентство)

Fetish Film (продакшен)
Генеральный продюсер: Татьяна Алдын-Херель
Head of production: Дмитрий Соломатин
Head of post-production: Лидия Смирнова
Продюсер: Светлана Забродина
Линейный продюсер: Лера Плотникова
Продюсер пост-продакшн: Анна Черняховская
Режиссер: Илья Соловьев
Оператор: Олег Кольский
Художник-постановщик: Василий Иванов
Декоратор: Илья Немировский
Ассистент по реквизиту: Оля Крячкова
Второй режиссер: Людмила Верейкина
Кастинг-директор: Анна Теленова
Cтилист: Олеся Кныш
Администрация: Леонид Петров/Юлия Никитина
Режиссер монтажа: Олег Корнеев
Композитор: Дмитрий Новожилов
Колорист: Виктор Могилат
Фотограф: Артем Саватеев
Ретушь: Дмитрий Елисеев

Spirit View (CG)

Avito
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Кадры
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.