«Все решается по вашей задаче»: «Авито Услуги» упростили поиск исполнителей

«Авито Услуги» запустили федеральную рекламную кампанию «Хорошая история ремонта и переезда». Поводом стал инсайт: около 41% пользователей, планирующих ремонт, также ищут услуги по перевозке. Эти два сценария идут рука об руку, а значит объединение категорий в одной кампании отражает реальные потребности аудитории.
Рынок при этом остается сложным: например, ремонт и строительство — крупнейший сегмент потребительских услуг, но именно здесь чаще всего возникают коммуникационные ошибки. По данным «Авито Услуг», треть претензий мастеров связана с тем, что фактический объем работ не совпадает с описанным. Новый функционал «Задача» решает эту проблему: заказчик один раз отвечает на вопросы в специальной форме, может добавить фото и детали, и система формирует готовое ТЗ для мастеров.
В креативе кампания показывает полный цикл: сначала ремонт, потом перевозка вещей и финальный переезд в новое жилье. «Авито Услуги» делают акцент не на отдельных услугах, а на целостном опыте, превращая потенциально стрессовый процесс в хорошую историю. Это продолжает позиционирование мастер-бренда «Хорошие истории» и делает коммуникацию более человечной.
Карина Кожина, старший менеджер по продуктовому маркетингу вертикали «Авито Услуги»:
В преддверии осени особенно растет спрос на отделочные ремонтные работы и, как следствие, услуги переездов. В этой кампании мы объединили две категории услуг, показав удобство и простоту выбора надежного исполнителя с помощью инструмента «Задача». Это продукт, который с точки зрения пользовательского пути упрощает и ускоряет процесс поиска и выбора исполнителей. Так мы напоминаем аудитории, что поиск услуг на «Авито» экономит время и помогает решить задачи без лишнего стресса.
Анна Коновалова, руководитель группы маркетинговых коммуникаций вертикали «Авито Услуги»:
Любой, кто хоть раз делал ремонт или переезжал, знает, сколько это отнимает сил и времени. В креативе мы показываем, что ремонт и переезд не обязаны быть испытанием, а могут закончиться хорошей историей, если начать решать эту задачу с «Авито Услугами». Этой рекламной кампанией мы подчеркиваем ключевые преимущества продукта и продолжаем выстраивать образ «Авито Услуг» как главной площадки в категориях ремонта и перевозок.
Кампания запущена во всех ключевых медиа-каналах, включая ТВ, наружную рекламу, метро и диджитал-платформы.
