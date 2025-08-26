«Все решается по вашей задаче»: «Авито Услуги» упростили поиск исполнителей

«Авито Услуги» запустили федеральную рекламную кампанию «Хорошая история ремонта и переезда». Поводом стал инсайт: около 41% пользователей, планирующих ремонт, также ищут услуги по перевозке. Эти два сценария идут рука об руку, а значит объединение категорий в одной кампании отражает реальные потребности аудитории.

Рынок при этом остается сложным: например, ремонт и строительство — крупнейший сегмент потребительских услуг, но именно здесь чаще всего возникают коммуникационные ошибки. По данным «Авито Услуг», треть претензий мастеров связана с тем, что фактический объем работ не совпадает с описанным. Новый функционал «Задача» решает эту проблему: заказчик один раз отвечает на вопросы в специальной форме, может добавить фото и детали, и система формирует готовое ТЗ для мастеров.

В креативе кампания показывает полный цикл: сначала ремонт, потом перевозка вещей и финальный переезд в новое жилье. «Авито Услуги» делают акцент не на отдельных услугах, а на целостном опыте, превращая потенциально стрессовый процесс в хорошую историю. Это продолжает позиционирование мастер-бренда «Хорошие истории» и делает коммуникацию более человечной.

Карина Кожина, старший менеджер по продуктовому маркетингу вертикали «Авито Услуги»: В преддверии осени особенно растет спрос на отделочные ремонтные работы и, как следствие, услуги переездов. В этой кампании мы объединили две категории услуг, показав удобство и простоту выбора надежного исполнителя с помощью инструмента «Задача». Это продукт, который с точки зрения пользовательского пути упрощает и ускоряет процесс поиска и выбора исполнителей. Так мы напоминаем аудитории, что поиск услуг на «Авито» экономит время и помогает решить задачи без лишнего стресса.

Анна Коновалова, руководитель группы маркетинговых коммуникаций вертикали «Авито Услуги»: Любой, кто хоть раз делал ремонт или переезжал, знает, сколько это отнимает сил и времени. В креативе мы показываем, что ремонт и переезд не обязаны быть испытанием, а могут закончиться хорошей историей, если начать решать эту задачу с «Авито Услугами». Этой рекламной кампанией мы подчеркиваем ключевые преимущества продукта и продолжаем выстраивать образ «Авито Услуг» как главной площадки в категориях ремонта и перевозок.

Кампания запущена во всех ключевых медиа-каналах, включая ТВ, наружную рекламу, метро и диджитал-платформы.

Состав творческой группы:

«Авито Услуги» (клиент)

Руководитель по С2С маркетингу вертикали «Услуги»: Анна Грищенко

Руководитель по маркому, бренду и креативу вертикали «Услуги»: Алексей Фёдоров

Руководитель группы по маркетинговым коммуникациям: Аня Коновалова

Старший менеджер по маркетингу продукта вертикали «Услуги»: Карина Кожина

Менеджер по маркетингу продукта вертикали «Услуги»: Софья Пожидаева

Марком-менеджер вертикали «Услуги»: Кирилл Виноградов

Менеджер по медиапланированию вертикали «Услуги»: Анна Эльяшева

Копи-лид: Юра Коробов

Старший дизайнер: Ирина Патрикеева

Instinct (агентство)

Fetish Film (продакшен)

Генеральный продюсер: Татьяна Алдын-Херель

Head of production: Дмитрий Соломатин

Head of post-production: Лидия Смирнова

Продюсер: Светлана Забродина

Линейный продюсер: Лера Плотникова

Продюсер пост-продакшн: Анна Черняховская

Режиссер: Илья Соловьев

Оператор: Олег Кольский

Художник-постановщик: Василий Иванов

Декоратор: Илья Немировский

Ассистент по реквизиту: Оля Крячкова

Второй режиссер: Людмила Верейкина

Кастинг-директор: Анна Теленова

Cтилист: Олеся Кныш

Администрация: Леонид Петров/Юлия Никитина

Режиссер монтажа: Олег Корнеев

Композитор: Дмитрий Новожилов

Колорист: Виктор Могилат

Фотограф: Артем Саватеев

Ретушь: Дмитрий Елисеев

Spirit View (CG)