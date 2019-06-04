VR сторителлинг: новости, которые трогают

Виртуальная реальность уже мало кого удивляет. Однако, привыкнув к ее применению в развлекательных целях, мы порой напрочь забываем об иных возможностях технологии. Именно о них нам и напомнила глава Contrast VR Захра Расул.

В рамках Евразийского Медиа Форума 2019, прошедшего в Казахстане с 22 по 24 мая, Захра Расул представила уникальный мастер-класс, посвященный использованию виртуальной реальности для создания репортажей в СМИ.

Contrast VR — это подразделение канала Al-Jazeera, созданное специально для внедрения технологий виртуальной реальности в современные СМИ. Целью является интеграция VR в масс-медиа как нового жанра видеожурналистики. В рамках данного проекта студия Contrast VR создает истории, способные затронуть зрителя на эмоциональном уровне. «Это очень мощная технология, которая включает зрителя в процесс и позволяет разделить его», — подчеркнула Расул в рамках мастер-класса.

В то время как большинство аналогичных технологий дорабатывается в США и Европе, что ограничивает сферы их применения проблемами и вопросами, актуальными именно для этих стран, сотрудники Contrast VR предпочли подчинить VR более гуманитарным целям. Их сюжеты рассказывают о жизни в странах Африки и Ближнего Востока.

Спикеры мастер-класса

«Мы не смогли бы создавать эти истории сами, они смогли появиться только благодаря людям, живущим там [в Африке и на Ближнем Востоке]», — уточнила Захра Расул. Истории рассказываются от первого лица, что позволяет сделать их более личными и откровенными. Фактически зритель проживает рассказ вместе с нарратором.

Самой сложной задачей Расул назвала выбор сюжетов, поскольку истории должны быть локальными, но в то же время и глобальными. Затрагивать проблемы, которые вызовут отклик в сердце зрителя и дадут толчок к переменам.

Среди представленных на мастер-классе Расул историй были отмечены сюжеты об исчезающем оазисе в Марокко, затопленных деревнях в Индонезии и разрушениях в Йемене после бомбардировки. Последняя история уже получила несколько международных наград и, по словам Расул, ее невозможно было бы создать другими технологическими средствами. Нужно было именно пригласить зрителя посетить место действия для того, чтобы сюжет возымел эффект.

Все отснятые сюжеты уже доступны на платформах Al-Jazeera и носят общее название «Мои люди, наши истории» (My people, our stories).

Пример студии Contrast VR показывает нам, как виртуальная реальность может применяться в более широком спектре, нежели просто развлекательные методики.