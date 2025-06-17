«Восток-Медиа» раздаст 50 миллионов рублей на размещение рекламы в Севастополе

Рынок наружной рекламы в Севастополе постепенно приходит к требованиям, соответствующим законодательству и архитектурному облику города. Так, демонтируются незаконные рекламные конструкции, а для размещения на самых заметных цифровых щитах выделяются средства. Об этом Sostav сообщили в Восток-Медиа .

Ранее в городе было демонтировано более 550 незаконных рекламных конструкций, в планах администрации — борьба с рекламным мусором: вывесками и стихийными баннерами. Одновременно с этим город увеличивает количество современных конструкций, соответствующих требованиям законодательства.

Для содействия в упорядочивании рынка наружной рекламы «Восток-Медиа» проведет акцию «50 миллионов рекламным временем», в рамках которой готов предоставить 50 компаниям-производителям из Севастополя меры поддержки в виде 1 млн руб. на размещение рекламы на наружных цифровых рекламных конструкциях.

Для участия в акции необходимо до 1 июля подать соответствующую заявку. Претенденты должны соответствовать следующим требованиям: бизнес должен быть основным или дополнительным; ОКВЭД участника должно быть производство; в штате компании работает не менее 10 человек; компания должна иметь производственные мощности в Севастополе или намереваться в ближайшие два года их приобрести; компания должна быть полного производственного цикла.

Ранее сообщалось, что «Восток Медиа» выиграла торги на размещение 317 рекламных конструкций в Севастополе — это большинство поверхностей в утвержденной правительством города схеме размещения наружной рекламы.