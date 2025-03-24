Компания «Восток Медиа» выиграла большинство лотов на размещение OOH-рекламы в Севастополе

Компания «Восток Медиа» выиграла торги на размещение 317 рекламных конструкций в Севастополе — это большинство поверхностей в утвержденной правительством города схеме размещения наружной рекламы. Рынок рекламы в Севастополе становится полностью легальным и технологичным. Об этом Sostav рассказали в «Восток-Медиа» после встречи губернатора Севастополя Михаила Развожаева с управляющим партнером компании Алексеем Митрюшиным, которая состоялась 21 марта в центре «Мой бизнес».

Михаил Развожаев, губернатор Севастополя: Сфера наружной рекламы наконец выходит в Севастополе из «серой» зоны и становится полностью легальной. Те конструкции, которые раньше находились на улицах, мягко говоря, не соответствовали законам цивилизованного мира. Безусловно, этот хаос нужно было трансформировать в систему. В прошлом году правительство Севастополя утвердило схему размещения рекламных конструкций — с учетом всех действующих ГОСТов и правил. В эту схему вошли порядка 360 конструкций — примерно вдвое меньше, чем было раньше. После этого состоялся открытый аукцион, в котором участвовали компании из Севастополя, Крыма и других регионов России. По итогам торгов абсолютным победителем стала компания «Восток-Медиа», которая получила право на размещение более трехсот рекламных конструкций в утверждённых местах, из них около сотни — это высокотехнологичные цифровые экраны.

Объем платежей по итогам аукционов на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, поступивший в бюджет Севастополя, составил около миллиарда руб. Всего будет установлено 317 конструкций, более 100 из которых — высокотехнологичные цифровые экраны. До конца 2025 года компания намерена инвестировать в развитие рынка наружной рекламы города более 500 млн руб.

Среди ключевых преимуществ цифровых рекламных конструкций Алексей Митрюшин назвал технологичность, возможность оперативно запускать и обновлять контент, адаптируя его к текущим событиям и даже погодным условиям, а также высокий охват и возможность таргетирования на определенные аудитории. Кроме того, рекламные конструкции оснащены видеокамерами, которые позволят усилить действующую в Севастополе систему «Безопасный город», подчеркнул Алексей Митрюшин.

Алексей Митрюшин, управляющий партнер компании «Восток-Медиа»: Главное преимущество, которое получает город, — это абсолютная законность размещения рекламных конструкций. Второе — это наша открытость и готовность сотрудничать с бизнесом. Третье: мы развиваем цифровые технологии, чтобы улучшить качество рекламы. В Севастополе появятся цифровые билборды, скроллеры со сменяющейся экспозицией, суперсайты — конструкции 5 на 15 метров. Конечно, останутся и классические билборды со статическими изображениями — они чаще всего используются на трассах. Мы активно работаем над тем, чтобы сделать Севастополь самым технологичным городом России в сфере наружной рекламы.

До 31 мая текущего года компания планирует завершить установку конструкций на всех выигранных локациях. На новых площадках будет также транслироваться социальная реклама, информация о национальных проектах России, о значимых исторических датах и городских событиях.

Ранее глава ДНР и управляющий партнер «Восток-Медиа» обсудили развитие рынка наружной рекламы.