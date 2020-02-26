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26.02.2020 в 14:20

Во «ВКонтакте» разгорелся спор из-за принтов в поддержку кормления грудью в общественных местах

За пару дней под постом появилось более 2 000 комментариев

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Бодипозитивом и феминизмом в Рунете уже никого не удивишь — от споров на эти темы все порядком устали. А вот сеансами кормления грудных детей в общественных местах еще можно задеть тонкие струны нежной души среднестатистического пользователя социальных сетей в России.

Внимание к очередному взрыву мнений привлекла Маргарита — пользовательница Twitter под ником @mopey_girl. Она опубликовала принты, которые и стали предметом споров, и спрогнозировала «смак» в комментариях. Она была права.

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На принтах изображены молодые мамы, которым приходится кормить своих детей в туалете, чтобы избежать осуждающих взглядов и реплик. Несмотря на интимность, это все-таки процесс принятия пищи, поэтому плакаты сопровождаются фразами «Private dining», «Table for two», «Bon appétit».

Защищать девушек и поддерживать грудное кормление в общественных местах многие, разумеется, не стали. В своих комментариях пользователи сравнивали этот процесс с «опорожнением», «местью обществу» и «желанием показать грудь». Женщинам даже предложили уйти в тайгу, где, по их мнению, под елкой можно кормить даже голыми.

Скриншот из «ВКонтакте» Скриншот из «ВКонтакте» Скриншот из «ВКонтакте» Скриншот из «ВКонтакте» Скриншот из «ВКонтакте» Скриншот из «ВКонтакте»
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