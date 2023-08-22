В ООН спрогнозировали рост численности рабочих мест в мире из-за внедрения ИИ-технологий

Внедрение технологий генеративного искусственного интеллекта (ИИ) скорее увеличит численность рабочих мест в мире, чем их сократит, говорится в докладе «Генеративный ИИ и рабочие места» Международной организации труда (МОТ; учреждение Организации Объединённых Наций).

По мнению экспертов организации, большинство рабочих мест могут быть автоматизированы лишь частично. «Таким образом, наибольшее влияние ИИ-технологий, скорее всего, будет заключаться не в ликвидации рабочих мест, а в потенциальном изменении их качества, особенно в том, что касается интенсивности и автономности труда», — отмечается в исследовании.

В МОТ считают, что в первую очередь генеративный ИИ угрожает офисным сотрудникам, чья деятельность связана с канцелярской работой. Авторы доклада присвоили категорию «сильно уязвимых» почти четверти функций, выполняемых в этой сфере. Отмечается, что ИИ-технологии могут полностью заменить выполнение свыше 25% задач и частично — более 50%.

В других профессиональных категориях, особенно среди руководителей, профессионалов и технических специалистов, лишь небольшая часть задач считается подверженной высокому риску, указано в докладе. В целом большинство рабочих мест только частично могут быть автоматизированы. С большей вероятностью они будут дополнены, а не заменены ИИ, подчёркивают в МОТ.

Согласно данным доклада, в странах с высокими доходами на душу населения примерно 5,5% всех трудящихся работают на местах, которые могут пострадать от автоматизации с помощью ИИ. В государствах с низкими доходами «риск автоматизации затрагивает около 0,4% рабочих мест».

Как подчёркивают авторы доклада, потенциал увеличения числа рабочих мест «почти одинаков во всех странах». Это дало основание предположить, что при правильной политике новая волна технологических инноваций «может принести значительные выгоды развивающимся странам».