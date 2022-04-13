Власти запустят систему для борьбы с мошенниками-фишерами

Минцифры объявило конкурс на поставку оборудования для борьбы с мошенниками-фишерами. Отслеживать их активность будет специальная система, защищающая пользователей от всех видов атак, сообщают «Известия».

Согласно документам закупки, алгоритм должен автоматически выявлять мошеннические ресурсы и при необходимости передавать данные о них в полицию. Алгоритм будет учитывать и сведения от специалистов по информационной безопасности, изучающих вредоносные рассылки. Стартовая цена конкурса — 59 млн руб.

В Минцифры пояснили, что злоумышленники постоянно совершенствуют методы и инструменты для атак, поэтому разработка и внедрение системы — важный и актуальный вопрос. Так, по данным Avast, с попытками украсть деньги через сайты, имитирующие интернет-магазины, сервисы оплаты штрафов и проведения иных платежей, а также с помощью писем и SMS столкнулось 45% респондентов: 29% лишись денег, а у остальных украли личные данные.

Эксперты отмечают, что среднее количество задетектированных фишинговых атак растет из года в год по всему миру. Этому способствует как общемировая нестабильная экономическая ситуация, при которой всегда расцветает мошенничество, так и общая простота использования схемы. Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков считает, что на фоне роста числа атак централизованный контроль за активностью злоумышленников — логичная и своевременная мера.