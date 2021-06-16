В Москве работодателей обяжут вакцинировать 60% сотрудников

Главный санитарный врач Москвы подписал постановление об обязательной вакцинации госслужащих и работников сферы услуг. До 15 июля 2021 года работодатели должны организовать вакцинацию первым компонентом или однокомпонентной вакциной, до 15 августа — вторым компонентом. Соответствующий документ опубликован на сайте Роспотребнадзора.

Привиться должны не менее 60% сотрудников, за исключением тех, у кого есть противопоказания. Также руководители и предприниматели должны «усилить информационно-разъяснительную работу» среди персонала. В список вошли сотрудники:

торговли, общепита, бытовых услуг, в том числе прачечных и химчисток;

салонов красоты, СПА-салонов и фитнес-клубов;

клиентских подразделений финансовых и почтовых организаций, МФЦ;

общественного транспорта и такси;

образования, здравоохранения, соцзащиты;

ЖКХ и энергетики;

культурных, выставочных и просветительских мероприятий (включая музеи, библиотеки, лекции, тренинги), кроме проводимых государством;

досуговых, развлекательных и зрелищных мероприятий;

детских комнат, дневных лагерей, детских мероприятий, в том числе в торговых центрах и в парках;

театров, кинотеатров, концертных залов;

массовых спортивных мероприятий.

Также постановление распространяется на гражданских государственных и муниципальных служащих, работников органов власти Москвы и подведомственных организаций.

До 1 июля мэрия Москвы создаст информационную систему, которая «позволит контролировать процесс достижения необходимых показателей вакцинации в соответствии с постановлением», написал в своем блоге Сергей Собянин.

Ранее «Аэрофлот» запустил акцию «Мили вакцинации» — пассажиры, которые вакцинировались от COVID-19 и совершили перелет любым рейсом авиакомпании, могут получить 10 тыс. бонусных миль. Компания также предоставит один оплачиваемый отпускной день каждому члену экипажа, сделавшему прививку.