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16.06.2021 в 13:45

В Москве работодателей обяжут вакцинировать 60% сотрудников

Госслужащие и работники сферы услуг должны получить первый компонент вакцины до 15 июля

Главный санитарный врач Москвы подписал постановление об обязательной вакцинации госслужащих и работников сферы услуг. До 15 июля 2021 года работодатели должны организовать вакцинацию первым компонентом или однокомпонентной вакциной, до 15 августа — вторым компонентом. Соответствующий документ опубликован на сайте Роспотребнадзора.

Привиться должны не менее 60% сотрудников, за исключением тех, у кого есть противопоказания. Также руководители и предприниматели должны «усилить информационно-разъяснительную работу» среди персонала. В список вошли сотрудники:

  • торговли, общепита, бытовых услуг, в том числе прачечных и химчисток;
  • салонов красоты, СПА-салонов и фитнес-клубов;
  • клиентских подразделений финансовых и почтовых организаций, МФЦ;
  • общественного транспорта и такси;
  • образования, здравоохранения, соцзащиты;
  • ЖКХ и энергетики;
  • культурных, выставочных и просветительских мероприятий (включая музеи, библиотеки, лекции, тренинги), кроме проводимых государством;
  • досуговых, развлекательных и зрелищных мероприятий;
  • детских комнат, дневных лагерей, детских мероприятий, в том числе в торговых центрах и в парках;
  • театров, кинотеатров, концертных залов;
  • массовых спортивных мероприятий.

Также постановление распространяется на гражданских государственных и муниципальных служащих, работников органов власти Москвы и подведомственных организаций.

До 1 июля мэрия Москвы создаст информационную систему, которая «позволит контролировать процесс достижения необходимых показателей вакцинации в соответствии с постановлением», написал в своем блоге Сергей Собянин.

Ранее «Аэрофлот» запустил акцию «Мили вакцинации» — пассажиры, которые вакцинировались от COVID-19 и совершили перелет любым рейсом авиакомпании, могут получить 10 тыс. бонусных миль. Компания также предоставит один оплачиваемый отпускной день каждому члену экипажа, сделавшему прививку.

COVID-19 вакцинация
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