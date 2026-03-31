Власти хотят временно освободить небольшие кафе и рестораны от уплаты НДС

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минфина, который освобождает до конца года небольшие рестораны, кафе и пекарни от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом пишут «Известия».

Льгота будет действовать с 1 апреля по 31 декабря 2026 года и распространится на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и с начала года потерявших освобождение от уплаты НДС. Также послабление будет временно действовать для предпринимателей, которые лишились права работать на патентной системе налогообложения.

Законопроект вводит и другие льготы для малого и среднего бизнеса. Так, ИП, перешедшие с патента на иной налоговый режим, смогут вернуть часть НДС, уже включенного в стоимость ранее купленных, но еще не использованных товаров, работ или услуг.

Согласно проекту закона, МСП смогут применять пониженные тарифы страховых взносов и платить меньший процент от зарплат сотрудников в Социальный фонд. Для юрлиц и ИП, работающих в сфере обрабатывающей промышленности, для применения льготы отменяется требование о том, что не меньше 70% доходов должно приходиться на основной вид деятельности. Малые и средние предприятия, работающие в сферах из перечня правительства, смогут суммировать доходы по нескольким подходящим видам деятельности для набора необходимой доли и получения права на пониженные взносы.

Напомним, Минфин в начале марта направил в правительство пакет поправок в Налоговый кодекс, ориентированных на смягчение перехода малого и среднего бизнеса к новым налоговым условиям, вступившим в силу с 2026 года.