Власти хотят сократить число телеком-компаний

Российские власти намерены убрать с рынка часть небольших операторов связи городского и районного уровней. Минцифры обсуждает с бизнесом и заинтересованными ведомствами ужесточение требований к лицензированию: введение трех типов лицензий стоимостью 1−50 млн руб. и отказ выдавать такие разрешения индивидуальным предпринимателям. Об этом пишут «Известия».

В числе других предложений — лишение телеком-оператора лицензии без решения суда за повторное грубое нарушение ее условий и запрет получать новое разрешение бенефициарам компании в течение 10 лет.

Также обсуждается введение минимального размера уставного капитала для компаний связи (5−100 млн руб. в зависимости от типа лицензии) и запрет на оказание услуг без подключения к системе оперативно-разыскных мероприятий.

Цели инициативы: борьба с серыми и нелегальными операторами, повышение уровня безопасности связи, реализация требований по защите данных.

Меры находятся в процессе обсуждения, их финальный формат не определен. В Минцифры заявили, что изменение условий лицензирования оставит на телеком-рынке только надежных операторов связи.

Ранее Sostav писал, как искусственный интеллект и технологии меняют телеком-отрасль.