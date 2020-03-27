Владельцы крупнейших ТЦ в Москве закроют свои объекты в нерабочую неделю

В нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля в Москве крупнейшие владельцы ТРЦ закроют свои объекты на выходные, пишут «Ведомости».

Такие меры вводит группа компаний «Ташир», которая занимается девелопментом и управлением недвижимостью, ритейлом, энергетикой, ресторанами и прочим. Это один из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России.

В 2020 году ГК оказалась на второй строчке в списке крупнейших рантье страны по версии журнала Forbes с годовым арендным доходом $655 млн. Компании принадлежит сеть торговых центров «Рио», владеет комплексами «Райкин плаза», «Ереван плаза», Family Room.

26 марта корпораций А.Н.Д., которая входит в группу компаний «Сафмар», объявила о закрытии своих торговых развлекательных центров. Ей принадлежат ТЦ «Смоленский пассаж», «Петровский пассаж», «Калужский», «Калейдоскоп», «Фестиваль».

В нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля в Москве будут закрыты все парки, магазины одежды, кафе и рестораны. Такое распоряжение дал мэр города Сергей Собянин. Кафе и рестораны продолжат работать исключительно на вынос. Ранее все торговые центры столицы получили поручение закрыть все спортивные, детские и развлекательные площадки.

Неделю выходных в России в своем обращении к гражданам России 25 марта объявил президент РФ Владимир Путин. Эта мера должна остановить распространение коронавируса в стране.