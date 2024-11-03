Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Аdlook блог

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
03.11.2024 в 10:36

Владельцами российского бизнеса Jaguar Land Rover стали местные топ-менеджеры

100% долей ООО «Ягуар Ленд Ровер» перешли ООО «ВСКД Моторс»

Российские активы британской Jaguar Land Rover (JLR) приобрела компания, владельцами которой являются топ-менеджеры местного подразделения британского концерна, сообщает «Интерфакс».

С 31 октября владельцем ООО «Ягуар Ленд Ровер» является ООО «ВСКД Моторс», зарегистрированное еще в 2022 году, именно тогда JLR прекратил поставки авто в Россию. До этого владельцем компании была Land Rover Automotive Plc.

Совладельцами компании являются работающие в российском JLR с середины 2010-х годов гендиректор Вячеслав Кузяков, директор по развитию бизнеса Дмитрий Овчаров, директор отдела послепродажного обслуживания Сергей Скоробогатько и финансовый и административный директор Екатерина Шаталова. Все они имеют доли в ООО «ВСКД Моторс» по 25%.

ООО «Ягуар Ленд Ровер» учредили в Москве в 2008 году. Компания занималась импортными поставками, продажей и послепродажным обслуживанием премиальных внедорожников Land Rover и автомобилей Jaguar. В 2014 году она получила рекордную для себя выручку на российском рынке в размере более 60 млрд руб. А уже в 2022 чистый убыток ООО «Ягуар Ленд Ровер» превысил 1 млрд руб., в 2023 году он составил 560 млн руб.

Jaguar Land Rover
Новости по теме
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.