Владельцами российского бизнеса Jaguar Land Rover стали местные топ-менеджеры

Российские активы британской Jaguar Land Rover (JLR) приобрела компания, владельцами которой являются топ-менеджеры местного подразделения британского концерна, сообщает «Интерфакс».

С 31 октября владельцем ООО «Ягуар Ленд Ровер» является ООО «ВСКД Моторс», зарегистрированное еще в 2022 году, именно тогда JLR прекратил поставки авто в Россию. До этого владельцем компании была Land Rover Automotive Plc.

Совладельцами компании являются работающие в российском JLR с середины 2010-х годов гендиректор Вячеслав Кузяков, директор по развитию бизнеса Дмитрий Овчаров, директор отдела послепродажного обслуживания Сергей Скоробогатько и финансовый и административный директор Екатерина Шаталова. Все они имеют доли в ООО «ВСКД Моторс» по 25%.

ООО «Ягуар Ленд Ровер» учредили в Москве в 2008 году. Компания занималась импортными поставками, продажей и послепродажным обслуживанием премиальных внедорожников Land Rover и автомобилей Jaguar. В 2014 году она получила рекордную для себя выручку на российском рынке в размере более 60 млрд руб. А уже в 2022 чистый убыток ООО «Ягуар Ленд Ровер» превысил 1 млрд руб., в 2023 году он составил 560 млн руб.