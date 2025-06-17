Владелец российских активов Danone сменит название

Новый владелец Health & Nutrition, бывшей «дочки» Danone в России, переименует компанию. Об этом в интервью РБК рассказал владелец и председатель совета директоров H&N Руслан Алисултанов.

По его словам, название, данное компании в период временного управления, не отражает ее позиционирование: сегодня Health & Nutrition — лидер молочной отрасли с мощной инфраструктурой, сильными узнаваемыми брендами и локальной стратегией развития.

«Главное мы уже сделали — прошли переходный период. Теперь мы по-настоящему российская компания», — подчеркивает он.

Поэтому, в ближайших планах компании — ренейминг, который может произойти уже через год. При этом новое название еще не определено, однако оно будет отражать основные ценности компании: заботу о потребителе, высокое качество продукта и научный подход к его созданию.

«Если говорить не про имя, а про позиционирование компании, то мы, однозначно видим себя технологическими лидерами молочной отрасли. Мы будем драйвером инноваций, будем формировать вкусовые и потребительские привычки россиян, придерживаясь идеи здорового питания», — добавляет Алисултанов.

Кроме того, глава H&N добавил, что у Danone нет юридических оснований возвращаться в Россию, так как нет опциона на выкуп активов. Несмотря на то, что желание вернуться и прописать опцион у них было, «мы настояли, что это не те условия, на которые мы готовы пойти», отметил Алисултанов.