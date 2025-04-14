Danone не сможет вернуться на рынок России

Французский производитель продуктов питания Danone полностью утратил контроль над своим бывшим бизнесом в РФ и не имеет возможности вернуться на российский рынок. На базе бывших активов Danone была создана новая компания — Health & Nutrition (бывший «Данон Россия»), которая успешно адаптировалась к работе. Об этом ТАСС сообщил глава совета директоров Health & Nutrition Руслан Алисултанов.

В прошлом году выручка Health & Nutrition увеличилась на 21,6% в годовом выражении, объемы производства выросли на 20,6%. Компания растет более быстрыми темпами, чем весь рынок молочных продуктов в России.

Health & Nutrition в стоимостном выражении занимает на рынке долю в размере 13,2%. Объем инвестиций компании по итогам прошлого года составил более 7 млрд руб.

В июле 2023 года доли иностранных компаний в российской «дочке» Danone перешли под временное управление Росимущества. Тогда «Данон Россия» возглавил зампредседателя правительства Чечни и министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев. В ноябре того же года он попал под американские санкции. В марте 2024 года президент России Владимир Путин отменил передачу в управление Росимуществу активов Danone в РФ.

В мае того же года Danone завершила сделку по продаже российских активов структуре зарегистрированного в Татарстане молочного холдинга «Вамин» (позднее переименованный в «Юнимилк»). За получение контроля над российским бизнесом Danone компания, по данным СМИ, заплатила $191,5 млн.