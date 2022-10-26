Владелец «Доширака» купил производителя Gallina Blanca

Южнокорейский холдинг HYSG Group, производитель «Доширака», купил у испанской GBFoods российскую компанию ЗАО «Юроп фудс ГБ» — производителя продукции под брендом Gallina Blanca. Новым генеральным директором компании уже назначен Рю Тэджун, сообщают «Ведомости».

Сделка состоялась 25 октября. HYSG Group теперь является единственным акционером российской компании. HYSG Group входит в холдинг HY Group, который производит напитки, молочные и морепродукты, лапшу быстрого приготовления в Южной Корее, России, Вьетнаме и США.

Под брендом Gallina Blanca «Юроп Фудс ГБ» производит с 1998 года на фабрике в Нижегородской области бульонные кубики, приправы, смеси для приготовления первых и вторых блюд, супы быстрого приготовления и макаронные изделия.

Генеральный директор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров отмечает, что Gallina Blanca — это низкомаржинальный бизнес, и испанский акционер давно желал его продатьэ Стоимость российской компании по его оценке могла составить порядка $10 млн.

В конце декабря 2021 года ЗАО «Юроп Фудс ГБ» планировали продать непальской компании. Тогда стоимость сделки оценивали от 1 млрд до 1,5 млрд руб., при этом сам бренд Gallina Blanca в неё не входил. Сделка не состоялась, так как у сторон возникли проблемы с проведением платежей.

По данным NielsenIQ, за январь—май 2022 года продажи сухих бульонов в России росли на 9,8% год к году в штуках и на 13,8% в деньгах. Gallina Blanca вошла в тройку наиболее известных россиянам марок приправ и специй.