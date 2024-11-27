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27.11.2024 в 13:35

«Вкусвилл» начнёт продавать растительное мясо под собственной маркой

На выбор покупателям предложат филе со вкусом курицы, говядины и тунца

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Сеть магазинов «Вкусвилл» совместно с производителем растительных протеинов «Партнер-М» запустит продажи растительного мяса под собственной торговой маркой (СТМ). Инициатива связана с запросом покупателей на развитие ассортимента ретейлера. Об этом пишут «Ведомости».

«Партнер-М» будет производить для торговой сети филе со вкусом курицы, говядины и тунца. Для растительной курицы и говядины будут использовать смесь соевого и пшеничного белка, для имитации тунца — гороховый белок.

Стороны не раскрывают объём производства, сумму инвестиций и сроки появления собственной торговой марки во «Вкусвилле».

В сети при этом рассказали о росте оборота в подгруппе веганской замороженной продукции «Вкусвилла» примерно на 20% год к году. У покупателей увеличивается запрос на развитие ассортимента товаров, в том числе на растительные мясные альтернативы. Пик спроса на такую продукцию приходится на Великий пост.

По словам экспертов, у «Вкусвилла» высока доля покупателей, которые являются вегетарианцами и веганами. Усиление в нише растительных протеинов выглядит логичным. Целевая аудитория ретейлера охотно откликается на такие продукты.

ВкусВилл растительное мясо
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