«Вкусвилл» купил кафе «Андерсон»

«Вкусвилл» выкупил сеть семейных кафе «Андерсон». Она включает кондитерскую фабрику и около 40 кафе, работающих в основном по франшизе в Москве и некоторых российских городах, а также в Казахстане. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Во «Вкусвилле» подтвердили изданию, что закрыли сделку по покупке бренда «Андерсон» и основных активов сети. Ритейлер планирует дальнейшее развитие кафе и рассчитывает усилить свои позиции на рынке общественного питания.

У компаний уже были общие проекты: в 2018 году «Вкусвилл» начал продавать десерты «Андерсон», а затем включил блюда из кафе в свой сервис доставки из ресторанов.

Источник издания знает, что «Вкусвилл» давно искал активы на ресторанном рынке для приобретения — это позволит ритейлеру расширить группу потребителей и каналы поставки продуктов под своими брендами. Стоимость сделки, по оценкам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, составляет 600−800 млн руб. В 2020 году владельцы «Андерсон» оценивали свой бизнес более чем в 1 млрд руб.

Ранее сообщалось, что «Тилтех капитал», совладельцем которого выступает основатель «Вкусвилла» Андрей Кривенко, активно инвестирует в различные проекты. Он купил 25% сети магазинов ювелирных украшений Poison Drop, вошёл в капитал сети клиник доктора Фомина, сети премиальных гастрономических лавок «Редиска», сервиса доставки «Чекбокс», оператора вторичного сырья «Убиратор». Кроме того, купил долю в бренде товаров для сна Blue Sleep, сети садовых магазинов «Семь семян», бренде одежды Noun.