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17.05.2025 в 17:47

«ВкусВилл» и Russian Grannies выпустили клубничные шоперы ручной работы

Пенсионерки из Архангельской области с любовью связали яркий и сочный мерч

Клубничный сезон «ВкусВилл» открывает не только свежими ягодами, но и лимитированной коллекцией вязаных шоперов. Сеть выпустила совместный мерч с социальным проектом Russian Grannies — сумки ручной работы, вдохновленные летним урожаем.

Шоперы связаны пятью мастерицами из города Вельск Архангельской области. Каждое изделие выполнено по оригинальной схеме, разработанной участницами проекта. В производстве использовался полиэфирный шнур, устойчивый к деформации и выцветанию — практичное решение для повседневного летнего аксессуара.

Сумки нельзя купить — их можно только выиграть. Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно приобрести 1 кг краснодарской клубники в сети магазинов, а затем оставить комментарий под специальным постом в соцсетях бренда. Идея проекта — поощрить внимание к сезонному продукту и поддержать бабушек-мастериц.

Ранее «ВкусВилл» и Russian Grannies уже сотрудничали в рамках других инициатив: выпускали зимние коллекции и вязаные товары для «Доброй полки». Новая коллаборация — продолжение линии теплых, душевных кампаний, где социальная забота сочетается с креативным подходом к маркетингу.

«ВкусВилл» и Russian Grannies выпустили клубничные шоперы ручной работы «ВкусВилл» и Russian Grannies выпустили клубничные шоперы ручной работы «ВкусВилл» и Russian Grannies выпустили клубничные шоперы ручной работы «ВкусВилл» и Russian Grannies выпустили клубничные шоперы ручной работы «ВкусВилл» и Russian Grannies выпустили клубничные шоперы ручной работы «ВкусВилл» и Russian Grannies выпустили клубничные шоперы ручной работы «ВкусВилл» и Russian Grannies выпустили клубничные шоперы ручной работы «ВкусВилл» и Russian Grannies выпустили клубничные шоперы ручной работы «ВкусВилл» и Russian Grannies выпустили клубничные шоперы ручной работы
ВкусВилл Russian Grannies
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