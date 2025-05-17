«ВкусВилл» и Russian Grannies выпустили клубничные шоперы ручной работы

Клубничный сезон «ВкусВилл» открывает не только свежими ягодами, но и лимитированной коллекцией вязаных шоперов. Сеть выпустила совместный мерч с социальным проектом Russian Grannies — сумки ручной работы, вдохновленные летним урожаем.



Шоперы связаны пятью мастерицами из города Вельск Архангельской области. Каждое изделие выполнено по оригинальной схеме, разработанной участницами проекта. В производстве использовался полиэфирный шнур, устойчивый к деформации и выцветанию — практичное решение для повседневного летнего аксессуара.



Сумки нельзя купить — их можно только выиграть. Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно приобрести 1 кг краснодарской клубники в сети магазинов, а затем оставить комментарий под специальным постом в соцсетях бренда. Идея проекта — поощрить внимание к сезонному продукту и поддержать бабушек-мастериц.



Ранее «ВкусВилл» и Russian Grannies уже сотрудничали в рамках других инициатив: выпускали зимние коллекции и вязаные товары для «Доброй полки». Новая коллаборация — продолжение линии теплых, душевных кампаний, где социальная забота сочетается с креативным подходом к маркетингу.