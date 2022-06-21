Владелец сети «Вкусно — и точка» регистрирует товарные знаки «Биг Бифсти» и «Мега Джуси»

Владелец сети «Вкусно — и точка» на базе бывших ресторанов «Макдоналдс» ООО «Система ПБО» подало заявки в Роспатент на регистрацию ряда товарных знаков, включая «Вкусно и точка» (без тире), «Биг Бифсти», «Мистер Биг», «Биг Дейли», «Биг Делишес», «Мега Биг», «Мега Джуси», «БигТочка» и других.

Процедура регистрации может занять 6−10 месяцев, а при наличии дополнительных запросов у Роспатента срок увеличивается на 4−6 месяцев, сообщила «Ведомостям» Ирина Шурмина, советник практики интеллектуальной собственности Seamless Legal. Она отметила, что по ускоренной процедуре товарный знак могут зарегистрировать в течение двух месяцев.

«Система ПБО» подала заявки на словесный, комбинированный и изобразительный товарный знак в нескольких классах МКТУ (международная классификация товаров и услуг): 16 (печатная продукция, включая упаковку), 18 (зонты и сумки), 25 (одежда), 28 (игры), 29 (пищевые продукты из мяса, рыбы, а также овощи и фрукты), 30 (сэндвичи, напитки и т. д. ), 32 (вода, напитки) и 43 (услуги общепита). При этом все марки с компонентом «Биг» регистрируются в классах 29 и 30 как блюда, напитки или пищевые продукты.

Sostav направил запрос в пресс-службу сети «Вкусно — и точка».

Ранее СМИ сообщили, что с 25 июня бургер «Биг Тейсти» вернётся в меню ресторанов «Вкусно — и точка», действующих в Москве и Подмосковье. Блюдо со схожим рецептом будет представлено под названием «Биг Спешл». Помимо этого, в меню «Вкусно — и точка» могут вернуть «Биг Мак» и «Макфлурри», которые планируют готовить по изменённому рецепту.