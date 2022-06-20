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18+
20.06.2022 в 18:03

«Биг Тейсти» вернут в меню «Вкусно — и точка» под новым названием

Помимо этого в меню экс-McDonald’s могут включить «Биг Мак» и «Макфлурри»

С 25 июня бургер «Биг Тейсти» вернётся в меню ресторанов «Вкусно — и точка», действующих в Москве и Подмосковье на базе бывшей сети McDonald’s. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники. Блюдо со схожим рецептом будет представлено под названием «Биг Спешл».

Помимо этого, в меню «Вкусно — и точка» могут вернуть «Биг Мак» и «Макфлурри», которые планируют готовить по изменённому рецепту. При этом вопрос с возвращением бургера и мягкого мороженого пока не решён окончательно, пишет ТАСС.

12 июня прошло открытие сети «Вкусно — и точка». Из меню бренда исчезло несколько популярных позиций, такие как «Биг Тейсти», «Биг Мак» и «Макфлурри», из-за прямой ассоциации названия, внешнего вида и технологии производства блюд с оригинальным брендом McDonald's.

Биг Мак Меню Вкусно – и точка
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