«Биг Тейсти» вернут в меню «Вкусно — и точка» под новым названием

С 25 июня бургер «Биг Тейсти» вернётся в меню ресторанов «Вкусно — и точка», действующих в Москве и Подмосковье на базе бывшей сети McDonald’s. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники. Блюдо со схожим рецептом будет представлено под названием «Биг Спешл».

Помимо этого, в меню «Вкусно — и точка» могут вернуть «Биг Мак» и «Макфлурри», которые планируют готовить по изменённому рецепту. При этом вопрос с возвращением бургера и мягкого мороженого пока не решён окончательно, пишет ТАСС.

12 июня прошло открытие сети «Вкусно — и точка». Из меню бренда исчезло несколько популярных позиций, такие как «Биг Тейсти», «Биг Мак» и «Макфлурри», из-за прямой ассоциации названия, внешнего вида и технологии производства блюд с оригинальным брендом McDonald's.