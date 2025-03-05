«Вкусно — и точка» и RORE показали, что расстояние — не помеха

«Вкусно — и точка» и группа компаний «Родная Речь» представили кампанию в поддержку «Биг Спешиал» с грибами. В центре сюжета — полярник, который преодолевает тысячи километров по заснеженным просторам, чтобы добраться до заветного бургера.
На что ты готов ради него?
Бургеры линейки «Биг Спешиал» с новыми соусами и вкусами выходят регулярно. Концепция кампании остается неизменной: ради идеального вкуса герои роликов готовы на многое. Их не останавливают ни непогода, ни собственные отчаянные поступки. В этот раз испытанием стало расстояние.
Наталия Бородавкина, директор по маркетингу, «Вкусно — и точка»:
История с полярником получилась по-настоящему зрелищной: бескрайние льды, снежные просторы, хаски, старая изба — зритель словно переносится в другой мир. Но главное здесь не антураж, а эмоция преодоления. Герой увидел бургер и отправился за ним в путь, потому что настоящие ценители вкуса готовы на многое.
Все по-настоящему
Атмосферу полярной станции воссоздавали в лесах Подмосковья. Ролик снимали в красивой старинной избе XIX века. Хаски тоже были самые настоящие — общительные и ласковые.
Алексей Жучков, руководитель креативной группы, «Родная Речь»:
Перед нами стояла задача показать новый ингредиент аппетитно и необычно. Думаю, нам это удалось. Макросъемка, скворчащий звук грибов на гриле… ммм. Честно, сочувствуем монтажерам — ведь на тот момент бургер еще не вышел.
Кампания также сопровождается наружной рекламой, диджитал-материалами на сайте, а также печатными материалами в ресторанах «Вкусно — и точка».
Состав творческой группы:
«Вкусно — и точка» (клиент):
Вице-президент по маркетингу и доставке: Дарья Назаркина
Директор по маркетингу: Наталия Бородавкина
Старший менеджер по маркетингу: Светлана Грицай
Специалист по маркетингу: Софья Ермак
Старший диджитал менеджер: Екатерина Саркисова
Диджитал специалист: Радик Гильмишарипов
Агентство RORE | LION (группа компаний «Родная Речь»)
Руководитель креативной группы: Алексей Жучков
Копирайтер: Кирилл Шабалин
Директор по стратегическому планированию: Елена Андрич
Старший стратег: Александр Кудрявцев
Директор по работе с клиентами: Дарья Мирошниченко
Старший менеджер по работе с клиентами: Елизавета Водолазская
Руководитель группы ТВ производства: Оксана Северин
LION FILMS (продакшен)
Исполнительный продюсер: Виктория Санкина
Продюсер: Ольга Самошкина
Ассистент продюсера: Мария Григорян
Режиссер: Тигран Бежанов
Оператор-поставнощик: Константин Силаков
Художник-постановщик: Ангелина Терехова
Художник по костюму: Анна Артамонова
Режиссер монтажа: Николай Ряховский
RE:STUDIO (пост-продакшен)
Старший CG специалист: Александр Ганаев
CG специалист: Дарья Спичко
Старший специалист по 3D: Алексей Виноградов
Старший моушен-дизайнер: Иван Азаров
Младший моушен-дизайнер: Арина Гуськова
Режиссер монтажа: Анжелика Искра
Ведущий пост-продакшен продюсер: Андрей Пучков
REVERSI (Студия визуальных эффектов)