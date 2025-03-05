«Вкусно — и точка» и RORE показали, что расстояние — не помеха

«Вкусно — и точка» и группа компаний «Родная Речь» представили кампанию в поддержку «Биг Спешиал» с грибами. В центре сюжета — полярник, который преодолевает тысячи километров по заснеженным просторам, чтобы добраться до заветного бургера.

На что ты готов ради него?

Бургеры линейки «Биг Спешиал» с новыми соусами и вкусами выходят регулярно. Концепция кампании остается неизменной: ради идеального вкуса герои роликов готовы на многое. Их не останавливают ни непогода, ни собственные отчаянные поступки. В этот раз испытанием стало расстояние.

Наталия Бородавкина, директор по маркетингу, «Вкусно — и точка»: История с полярником получилась по-настоящему зрелищной: бескрайние льды, снежные просторы, хаски, старая изба — зритель словно переносится в другой мир. Но главное здесь не антураж, а эмоция преодоления. Герой увидел бургер и отправился за ним в путь, потому что настоящие ценители вкуса готовы на многое.

Все по-настоящему

Атмосферу полярной станции воссоздавали в лесах Подмосковья. Ролик снимали в красивой старинной избе XIX века. Хаски тоже были самые настоящие — общительные и ласковые.

Алексей Жучков, руководитель креативной группы, «Родная Речь»: Перед нами стояла задача показать новый ингредиент аппетитно и необычно. Думаю, нам это удалось. Макросъемка, скворчащий звук грибов на гриле… ммм. Честно, сочувствуем монтажерам — ведь на тот момент бургер еще не вышел.

Кампания также сопровождается наружной рекламой, диджитал-материалами на сайте, а также печатными материалами в ресторанах «Вкусно — и точка».

Состав творческой группы:

«Вкусно — и точка» (клиент):

Вице-президент по маркетингу и доставке: Дарья Назаркина

Директор по маркетингу: Наталия Бородавкина

Старший менеджер по маркетингу: Светлана Грицай

Специалист по маркетингу: Софья Ермак

Старший диджитал менеджер: Екатерина Саркисова

Диджитал специалист: Радик Гильмишарипов

Агентство RORE | LION (группа компаний «Родная Речь»)

Руководитель креативной группы: Алексей Жучков

Копирайтер: Кирилл Шабалин

Директор по стратегическому планированию: Елена Андрич

Старший стратег: Александр Кудрявцев

Директор по работе с клиентами: Дарья Мирошниченко

Старший менеджер по работе с клиентами: Елизавета Водолазская

Руководитель группы ТВ производства: Оксана Северин

LION FILMS (продакшен)

Исполнительный продюсер: Виктория Санкина

Продюсер: Ольга Самошкина

Ассистент продюсера: Мария Григорян

Режиссер: Тигран Бежанов

Оператор-поставнощик: Константин Силаков

Художник-постановщик: Ангелина Терехова

Художник по костюму: Анна Артамонова

Режиссер монтажа: Николай Ряховский

RE:STUDIO (пост-продакшен)

Старший CG специалист: Александр Ганаев

CG специалист: Дарья Спичко

Старший специалист по 3D: Алексей Виноградов

Старший моушен-дизайнер: Иван Азаров

Младший моушен-дизайнер: Арина Гуськова

Режиссер монтажа: Анжелика Искра

Ведущий пост-продакшен продюсер: Андрей Пучков

REVERSI (Студия визуальных эффектов)