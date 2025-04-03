«Вкусно — и точка» и «Родная Речь» предложили выигрывать, а не верить

«Стикермания» во «Вкусно — и точка» вернулась, об этом новая кампания бренда, разработанная совместно с группой компаний группой компаний «Родная Речь» и агентством «ТМА Маркетинг Сервисез».

В этом году герои ролика заключили пари. В одном из них друг обещает стать дворецким молодой пары, если те выиграют квартиру. А во втором начальник готов поработать личным курьером сотрудницы, если она получит сертификат на миллион баллов от Ozon.

В съемках приняли участие актеры, которые появились в прошлогодних роликах. Тогда рамка кампании заключалась в идее, что люди не верят в ценность призов в акции.

Денис Постоев, старший директор по маркетингу, «Вкусно — и точка»: Главный слоган «Стикермании» остается неизменным — «Хотите — верьте, хотите — выигрывайте миллионы призов». Однако в этом году ставки растут вместе с количеством подарков. Возможность получить их стала еще более реальной, а те, кто в это не верит, рискуют остаться в минусе. Именно эту идею мы обыгрываем в новых промороликах.

Креативная команда, группа компаний «Родная Речь»: Хотите — верьте, хотите — нет, но мы опять в восторге от кампании «Стикермании» и нового количества призов, которые нам нельзя выигрывать. Зато вам можно.

Ролики выйдут на ТВ и в интернете. Промо «Стикермании» также появится в предприятиях, наружной рекламе, диджитал-каналах, социальных сетях и на сайтах партнеров акции.

Состав творческой группы:

«Вкусно — и точка» (клиент):

Вице-президент по маркетингу и доставке: Дарья Назаркина

Старший директор по маркетингу: Денис Постоев

Старший менеджер по маркетингу: Наталья Платонова

Старший специалист по маркетингу: Вероника Соколова

Менеджер по цифровым коммуникациям: Юлия Гречкина

Специалист по развитию клиентской базы: Лейла Мелич

Старший менеджер по связям с общественностью: Елена Чилингарян

Группа компаний «Родная речь» (агентство):

Lion

Креативный директор: Василий Губин

Старший арт-директор: Татьяна Старикова

Старший копирайтер: Вероника Устюжанина

Директор по работе с клиентами: Дарья Мирошниченко

Менеджер по работе с клиентами: Любовь Сергеева

Директор по стратегическому планированию: Елена Андрич

Старший стратег: Александр Кудрявцев

Starteam

Group Account Director: Татьяна Чорная

Deputy Account Director: Анастасия Трескова

Senior media planner: Татьяна Корейкина

Digital Lead: Алена Ковалева

Senior digital planner: Светлана Цветкова

Brand Experience

Старший арт-директор: Илья Иляскин

Старший проджект-менеджер: Екатерина Митяева

Директор по работе с клиентами: Анастасия Волконская

Проджект-менеджер: Кристина Рысина

Дизайнер: Михаил Митяев

RE:STUDIO

Режиссер: Алёша Стародубов

Художник-постановщик: Александра Третьякова

Художник по костюму: Саша Нгуен

Оператор: Денис Фирстов

Продюсер: Артем Коровин

Руководитель группы ТВ-производства: Оксана Северин

Старший специалист по компьютерной графике: Александр Ганаев

3D специалист: Владимир Лукоянов

Младший 3D специалист: Дарья Кабаева

Старший моушен-дизайнер: Иван Азаров

Старший режиссер монтажа: Иван Носков

Постпродакшен продюсер: Иван Бруй

«ТМА Маркетинг Сервисез» (агентство):

Account director: Елена Епатко

Account manager: Анастасия Адамова

Account manager: Арина Ракова

Account manager: Наталья Дьякова

Senior account executive: Валерия Померанцева

Celebrity&collaboration leader: Сергей Павлов