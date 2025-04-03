«Вкусно — и точка» и «Родная Речь» предложили выигрывать, а не верить

«Стикермания» во «Вкусно — и точка» вернулась, об этом новая кампания бренда, разработанная совместно с группой компаний группой компаний «Родная Речь» и агентством «ТМА Маркетинг Сервисез».
В этом году герои ролика заключили пари. В одном из них друг обещает стать дворецким молодой пары, если те выиграют квартиру. А во втором начальник готов поработать личным курьером сотрудницы, если она получит сертификат на миллион баллов от Ozon.
В съемках приняли участие актеры, которые появились в прошлогодних роликах. Тогда рамка кампании заключалась в идее, что люди не верят в ценность призов в акции.
Денис Постоев, старший директор по маркетингу, «Вкусно — и точка»:
Главный слоган «Стикермании» остается неизменным — «Хотите — верьте, хотите — выигрывайте миллионы призов». Однако в этом году ставки растут вместе с количеством подарков. Возможность получить их стала еще более реальной, а те, кто в это не верит, рискуют остаться в минусе. Именно эту идею мы обыгрываем в новых промороликах.
Креативная команда, группа компаний «Родная Речь»:
Хотите — верьте, хотите — нет, но мы опять в восторге от кампании «Стикермании» и нового количества призов, которые нам нельзя выигрывать. Зато вам можно.
Ролики выйдут на ТВ и в интернете. Промо «Стикермании» также появится в предприятиях, наружной рекламе, диджитал-каналах, социальных сетях и на сайтах партнеров акции.
Состав творческой группы:
«Вкусно — и точка» (клиент):
Вице-президент по маркетингу и доставке: Дарья Назаркина
Старший директор по маркетингу: Денис Постоев
Старший менеджер по маркетингу: Наталья Платонова
Старший специалист по маркетингу: Вероника Соколова
Менеджер по цифровым коммуникациям: Юлия Гречкина
Специалист по развитию клиентской базы: Лейла Мелич
Старший менеджер по связям с общественностью: Елена Чилингарян
Группа компаний «Родная речь» (агентство):
Lion
Креативный директор: Василий Губин
Старший арт-директор: Татьяна Старикова
Старший копирайтер: Вероника Устюжанина
Директор по работе с клиентами: Дарья Мирошниченко
Менеджер по работе с клиентами: Любовь Сергеева
Директор по стратегическому планированию: Елена Андрич
Старший стратег: Александр Кудрявцев
Starteam
Group Account Director: Татьяна Чорная
Deputy Account Director: Анастасия Трескова
Senior media planner: Татьяна Корейкина
Digital Lead: Алена Ковалева
Senior digital planner: Светлана Цветкова
Brand Experience
Старший арт-директор: Илья Иляскин
Старший проджект-менеджер: Екатерина Митяева
Директор по работе с клиентами: Анастасия Волконская
Проджект-менеджер: Кристина Рысина
Дизайнер: Михаил Митяев
RE:STUDIO
Режиссер: Алёша Стародубов
Художник-постановщик: Александра Третьякова
Художник по костюму: Саша Нгуен
Оператор: Денис Фирстов
Продюсер: Артем Коровин
Руководитель группы ТВ-производства: Оксана Северин
Старший специалист по компьютерной графике: Александр Ганаев
3D специалист: Владимир Лукоянов
Младший 3D специалист: Дарья Кабаева
Старший моушен-дизайнер: Иван Азаров
Старший режиссер монтажа: Иван Носков
Постпродакшен продюсер: Иван Бруй
«ТМА Маркетинг Сервисез» (агентство):
Account director: Елена Епатко
Account manager: Анастасия Адамова
Account manager: Арина Ракова
Account manager: Наталья Дьякова
Senior account executive: Валерия Померанцева
Celebrity&collaboration leader: Сергей Павлов