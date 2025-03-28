«Вкусно — и точка» и «Родная Речь» показали как продать миллион монстров за неделю

В январе героем коллекции игрушек «Кидз Комбо» от «Вкусно — и точка» стал монстрик-сладкоежка Ам Ням — культовый персонаж популярного мультсериала «Приключения Ам Няма» и игры-головоломки Cut The Rope (с англ. — «Перережь веревку»). В его честь была запущена кампания «Кидз Комбо Ам Ням», созданная в сотрудничестве с группой компаний «Родная Речь».

В коллекцию вошли пять фигурок, у каждой — свой стильный головной убор. Шляпки можно снимать и менять местами. Продажи стартовали 21 января, и за 5 дней весь тираж был распродан — более миллиона зелёных монстриков!

Ролик передает озорной характер Ам Няма и ненавязчиво демонстрирует возможности игрушек. Кампания быстро привлекла внимание разных поколений. Эстафету подхватил TikTok: пользователи делились распаковкой «Кидз Комбо», угадывали головной убор Ам Няма и даже раскручивали фигурки, как волчки, под разные треки.

Для каждой новой коллекции игрушек «Вкусно — и точка» разрабатывает онлайн-игру, QR-код которой размещается на коробках «Кидз Комбо», упаковках игрушек и витринах. Здесь взяли полюбившуюся всем оригинальную Cut The Rope и добавили эксклюзивный бэкграунд в цветах бренда.

Дарья Назаркина, вице-президент по маркетингу и доставке «Вкусно — и точка»: Ам Ням — настоящий герой не только игры и мультфильма, но теперь ещё и коллекции «Кидз Комбо». Мы рады видеть, с каким энтузиазмом дети и подростки встретили любимого персонажа. Игрушки в детских наборах продолжают дарить нашим юным гостям много приятных мгновений и делают их опыт посещения «Вкусно — и точка» еще более увлекательным.

Впервые в Кидз Комбо игрушки выпускались в blind pack — непрозрачных упаковках. Это превратило выбор в настоящий квест. Дети и подростки азартно проверяли пакетики, пытаясь угадать по форме шляпы, та ли это игрушка, которой не хватает в коллекции.

Василий Губин, креативный директор RORE | LION: Кажется, Сut the rope и Ам Ням появились с первыми айпадами и с тех пор любимы разными поколениями. Возможно, поэтому над этим проектом у нас работала команда ровесников этой игры — те, кто рос вместе с персонажами, а вместе с этим и любовь к этой игре. Так что секрет, как всегда в любви.

Состав творческой группы:

«Вкусно — и точка» (клиент):

Вице-президент по маркетингу и доставке: Дарья Назаркина

Директор по маркетингу: Юлия Нескреба

Старший менеджер по маркетингу: Екатерина Булага

Старший менеджер по медиапланированию: Екатерина Саркисова

Менеджер по цифровым технологиям: Светлана Просвирова

Старший менеджер по разработке новых продуктов: Татьяна Сергеева

Старший менеджер по связям с общественностью: Елена Чилингарян

ГК «Родная речь» (агентство):

Креатив

Креативный директор: Василий Губин

Младший арт-директор: Анастасия Александрова

Младший копирайтер: Алиса Михаелян

Дизайнер: Анна Дедовец

Директор по работе с клиентами: Дарья Мирошниченко

Менеджер по работе с клиентами: Любовь Сергеева

Руководитель группы ТВ-производства: Оксана Северин

Диджитал

Креативный директор: Анна Демина

Арт-директор: Алексей Рогов

Директор по работе с клиентами: Анастасия Волконская

Старший менеджер по работе с клиентами: Евгений Хан

Старший проджект менеджер: Екатерина Митяева

Дизайнер: Михаил Митяев

Парк Продакшен

Пост-продюсер: Артур Валиахметов

Компьютерная графика: студия МЕТР

Режиссер анимации: Глеб Беляков

Композитор: Сергей Логутов

Диктор: Татьяна Мошкова