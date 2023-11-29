«Вкусно — и точка!» перешла на «Вкусный календарь»

«Вкусно — и точка!» выпустила «Вкусный календарь». В определенный день посетители ресторанов смогут купить любимые блюда по суперцене. На этом и построена новая кампания в поддержку промо-платформы от «Родной речи» — герои роликов ждут новый любимый продукт, и ради этого готовы отодвинуть все дела на второй план. И даже корректируют свои планы на месяц, не предупредив коллег.

В первом ролике пилот шокирует помощника и стюардессу, предпочитая Буэнос-Айресу любимые Айс Де Люкс и Биг Хит. А во втором юная ученая озадачивает руководителя отказом от путешествия в Арктику ради наггетсов и капучино.

Василий Губин, креативный директор агентства RORE | LION ( ГК «Родная Речь» ): Перед нами была абсолютно новая механика (как говорил мой дедушка, открывая гараж). Поэтому вся рекламная кампания построена именно на анонсе появления календаря. Многие живут по лунному, григорианскому, календарю матчей Лиги чемпионов или выхода премьерных серий «Не все спавшие». Наши герои живут по «Вкусному календарю» скидок — и он единственный не несет в себе неблагоприятных дней, магнитных бурь и дальних дорог.

Для того, чтобы получить любимый продукт по выгодной цене, нужно отсканировать QR-код в мобильном приложении «Вкусно — и точка». Креативная команда «Родная речь» также разработала дизайны календарей. Этот дизайн лег в основу дополнительных материалов для листовок на подносы, постеров и других материалов внутри “Вкусно— и точка”.

Состав творческой группы

«Вкусно — и точка» (клиент)

Дарья Назаркина — вице-президент по маркетингу

Денис Постоев — маркетинг директор

Наталья Платонова — старший маркетинг менеджер

Вероника Соколова — маркетинг специалист

Екатерина Саркисова — старший диджитал менеджер

Юлия Гримчак — менеджер по цифровому маркетингу

Елена Чилингарян — старший менеджер по связям с общественностью

Анастасия Косолидзе — старший специалист по связям с общественностью

ГК «Родная речь» (агентства):

RORE | LION

Василий Губин — креативный директор

Марина Бобылева — старший арт-директор

Сергей Бабин — старший копирайтер

Елена Андрич — директор по стратегическому планированию

Ирина Корнияш — директор по работе с клиентами

Дарья Мирошниченко — старший менеджер по работе с клиентами

Евгения Бакеева — продюсер

RORE | STARTEAM

Татьяна Чорная — директор по работе с клиентами

Ольга Дмитриева — старший менеджер по планированию рекламы в СМИ

Александра Токарева — директор по работе с клиентами в диджитал

Екатерина Герасимова — руководитель группы по планированию рекламы в диджитал

Анастасия Терпигорева — директор группы по стратегическому планированию

Анна Корягина — менеджер по стратегическому планированию

Диджитал практика

Анастасия Волконская — директор по работе с клиентами

Ксения Шарапова — старший копирайтер

Илья Иляскин — диджитал арт-директор

Екатерина Митяева — старший проджект менеджер

Михаил Митяев — дизайнер

Продакшн студия

Илья Соловьев — режиссер

Андрей Майка — оператор

Елена Дунаева — художник

Артем Коровин — продюсер

Ада Бронштейн — ассистент продюсера

Андрей Табратов — пост-продакшн продюсер