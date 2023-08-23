45% россиян посещают рестораны быстрого питания

В первом полугодии 2023 года доля россиян, посещающих рестораны быстрого питания «большой тройки» хотя бы раз в полгода («Вкусно — и точка», Burger King и KFC+Rostic's) достигла максимальных значений в 45%, сообщают аналитики «Ромир». Это максимальный показатель по сравнению с аналогичными периодом 2021 и 2022 годов, когда показатель составлял 39,3% и 35,9% соответственно, а во втором полугодии 2022 он был равен 41,8%

Лидером рынка по-прежнему остается «Вкусно — и точка» (бывший McDonalds). На его долю в первом полугодии 2023 пришлось 33,5% посетителей. На KFC+Rostic's — 25,2%, на Burger King — 15,5%.

Чаще всего в таких заведениях россияне покупают бургеры: на них приходится 30% расходов. На картошку — 12%, на кофе и роллы — по 8%, на баскеты и куриные снеки — по 7%, на соусы и сладкую газированную воду — по 5%.

Во «Вкусно — и точка» — чизбургеры покупают 13,3% посетителей, чикенбургеры — 10,9% и бургеры «Биг Хит» — 8,3%. В точках KFC+Rostic's — чизбургеры и «шефбургеры» с курицей популярны у 3,3% и 3,2% покупателей, чикенбургеры — у 2,9%. В заведениях Burger King — вопперы и чизбургеры с говядиной заказывают 3,8% и 3,1%, чикенбургеры с курицей — 2,3%.

«Ставшая любимой и даже традиционной для россиян сфера быстрого питания успешно преодолела сложности пандемии и в большей степени турбулентность 2022 года. Наблюдается устойчивый рост популярности сетей, которые, пройдя через сложную перестройку бизнес-процессов или даже полного ребрендинга, уверенно развиваются и масштабируются», — прокомментировала директор по работе с клиентами «Ромир» Маргарита Абрамкина.

14 июня сеть Rostic's открыла все рестораны бывшей KFC в России. Теперь 66 точек работают в Москве, Подмосковье, Ханты-Мансийском округе и других регионах.