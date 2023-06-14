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14.06.2023 в 05:40

Rostic's открыл все точки бывшего KFC

66 ресторанов работают в Москве и регионах

Сеть Rostic's открыла все рестораны бывшей KFC в России. Теперь 66 точек работают в Москве, Подмосковье, Ханты-Мансийском округе и других регионах, сообщила пресс-служба компании.

В апреле апреля Yum! Brands завершила продажу российского бизнеса KFC ижевской компании «Смарт сервис». Первый ресторан под брендом Rostic's был открыт уже 25 апреля в Москве. С момента открытия, как уточнили в компании, рестораны Rostic's посетили свыше 2 млн человек. Было продано 500 тыс. баскетов, порций жареной картошки и 700 тыс. бургеров.

Сеть ресторанов быстрого питания KFC появилась в России в 1993 году. В стране работали 1 тыс. ресторанов KFC и 50 пиццерий Pizza Hut. Собственная структура Yum! Brands — ООО «Ям Ресторантс Раша» — управляла примерно 70 ресторанами KFC, остальные работали по франшизе, включая 215 ресторанов холдинга AmRest. В мае AmRest также закрыл сделку по продаже российского бизнеса ижевской компании «Смарт-Сервис».

KFC Rostic's
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