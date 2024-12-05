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Дизайн сайта - Liqium

18+
05.12.2024 в 09:00

«ВКонтакте» провела редизайн ленты и редактора постов

В центре обновлений — акцент на погружении в контент и минималистичный интерфейс

Соцсеть «ВКонтакте» обновила дизайн главной ленты и экрана добавления новых постов, пользователи также получили доступ к другим возможностям для размещения и взаимодействия с контентом. Теперь акцент сделан на погружении в контент, «минималистичном интерфейсе и простой навигации», сообщили Sostav в компании.

Главное в новом дизайне — фокус на медиаконтент. Авторам рекомендуется добавлять визуальные форматы к текстовым постам, чтобы выделить и дополнительно раскрыть тему поста. Аудитория вовлекается и взаимодействует с контентом более активно.

«ВКонтакте» провела редизайн ленты и редактора постов «ВКонтакте» провела редизайн ленты и редактора постов

В обновленном дизайне к снимку или карусели фото можно прикреплять музыкальные треки. Новый экран создания постов помогает выбрать формат контента и сделать его оформление визуально привлекательным и вовлекающим.

Отмечается, что перед обновлением компания провела детальный этап тестирования. По его результатам, число подписок на сообщества из ленты выросло на 16%.

«Изменения улучшают визуальное восприятие, помогают пользователям легче находить интересных авторов и создают новые возможности для контентмейкеров: рост вовлеченности и более глубокое взаимодействие с аудиторией», — заявили в компании.

Евгений Васильев, директор по продуктам «ВКонтакте»:

Новый дизайн ленты — это не просто визуальное обновление. Мы провели комплекс масштабных исследований, изучив потребности пользователей, авторов и бизнеса на платформе. Наша аудитория заинтересована в быстром доступе к медиаконтенту, без сложной навигации и тяжелых интерфейсов.

Благодаря длительному тестированию мы тщательно проанализировали реакцию пользователей, обратную связь авторов — и создали дизайн с учетом трансформации соцсетей в мультимедийные платформы. Он позволяет создателям оригинального контента наращивать вовлеченность с помощью медиаформатов, широко востребованных аудиторией.

В мобильном приложении «ВКонтакте» обновление появится в течение нескольких дней, в веб-версии — в течение ближайших недель.

Согласно ноябрьским данным Brand Analytics, «ВКонтакте» стала лидером среди своих конкурентов по количеству публикаций и авторов в России.

ВКонтакте редизайн
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