«ВКонтакте» лидирует по количеству публикаций и авторов в России

Соцсеть «ВКонтакте» стала лидером среди своих конкурентов по количеству публикаций и авторов в России. Таковы данные разработчика системы анализа соцмедиа Brand Analytics.

В октябре российские пользователи опубликовали в соцсетях 1,815 млрд публичных записей, из которых 378 млн были размещены во «ВКонтакте».

Таким образом, на долю соцсети приходится 20% всех публикаций в социальных медиа, что свидетельствует о высокой активности ее аудитории.

«ВКонтакте» также удерживает лидерство по числу авторов. Ежемесячно на платформе создают контент 22,4 млн пользователей.

Евгений Васильев, директор по продукту «ВКонтакте»: Мы активно работаем над тем, чтобы в социальной сети было всё необходимое для создания, продвижения и монетизации контента <…> Продолжим создавать новые инструменты, чтобы сделать сотрудничество с платформой более выгодным и удобным для всех участников.

Ранее VK запустила платформу для взаимодействия авторов и бизнеса VK AdBlogger, с помощью которой сообщества могут получать заявки на рекламу от крупных компаний.

В сентябре компания представила программу монетизации для блогеров в «VK Видео». Авторы могут получить от 50 до 80% дохода платформы от показов рекламы в их видеороликах.