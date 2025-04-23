«VK Видео» запустит платную подписку без рекламы

Видеохостинг «VK Видео» планирует запустить платную подписку с отключением рекламы. Об этом сообщает издание «Код Дурова».

Ранее VK не сообщала о планах запуска подписки, однако в кампании подтвердили тестирование функции.

«Мы тестируем формат подписки, который убирает рекламу. Бесплатный просмотр с рекламой остается доступным, оформление подписки необязательно», — сообщили в пресс-службе VK.

Эксперимент проводится на ограниченной группе пользователей для оценки спроса и реакции аудитории. Подписка позволит отключить рекламные вставки сервиса, за исключением рекламы, встроенной самими авторами в ролики.

Также сообщается, что услуга будет доступна только на территории России, и отказаться от нее можно будет в любой момент. Стоимость подписки составит 99 руб. в месяц.

«VK Видео» занимает первую строчку строчку среди социальных видеоплатформ и видеохостингов. Так, ссреднедневная аудитория в марте достигла 41,1 млн человек. Месячная аудитория — 76 млн человек.