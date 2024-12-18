Пользователи рекламного кабинета «ВКонтакте» могут переносить кампании в «VK Рекламу»

Пользователи рекламного кабинета «ВКонтакте» могут настроить автоматический перенос кампаний на платформу «VK Реклама». Применять опцию могут все прямые рекламодатели — пользователи десктопного кабинета и его мобильной версии. В ближайшее время функция станет доступна рекламным агентствам. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе VK.

Опция даёт доступ к улучшенным алгоритмам подбора аудитории, инструментам автоматизации контента и удобной структуре для управления кампаниями. При переносе рекламных кампаний сохраняются настройки бюджета, таргетингов, текстов и визуальных элементов. Часть параметров необходимо настраивать вручную перед запуском кампаний.

Пользователь выбирает нужный рекламный кабинет в «VK Рекламе», куда хочет перенести свои объявления, и необходимые настройки, а затем нажимает на кнопку «Экспортировать». Перенесённые кампании сохранят свои названия и перейдут в отключённом виде в «VK Рекламу», где их можно активировать.

Бюджеты при переносе объявления останутся в рекламном кабинете «ВКонтакте». Физические лица могут автоматически перенести их в «VK Рекламу». Юрлица и агентства смогут вернуть деньги, отправив запрос в службу поддержки по вопросам платежей. В этом случае рекламный кабинет закроется, но можно будет посмотреть объявления и статистику.