Будущее контента: конференция о креативных индустриях, диджитал-медиа и маркетинге

Контент агентство PostPostсовместно с партнерами LiveDune , «ИКРА» и MarcomClub — вновь собирают ведущих экспертов индустрии, чтобы разобраться, как работает контент, который объединяет, вовлекает и становится вирусным.

11 апреля на «Хлебозаводе» в Москве состоится главное событие для креаторов, маркетологов и представителей медиа-сферы. «Будущее контента» соберет ведущих экспертов диджитал-медиа, маркетинга и креативных индустрий, чтобы обсудить ключевые вызовы и возможности и тренды отрасли. В фокусе этого года — ценности, новая искренность и этичность в контенте.

В программе:

Выступления лидеров индустрии. Спикеры из крупнейших компаний, топовых агентств и образовательных платформ разберут главные тренды и покажут, как делать контент, который действительно работ: «Додо», ЭЙЧ, Центробанк и другие.

Паблик-ток с ведущими Telegram-каналами. Честный разговор о механиках вовлечения, трендах и том, что действительно цепляет аудиторию сегодня: Sorokamedia, «Новая Насмотренность», «Такая Москва», Cabernet Cinemá и «Горящая Изба».

Эксклюзивная презентация арт-объекта от «Новости Москвы». Встречайте «надувного бро» — ироничного московского модника, ставшего визуальной метафорой изменений в мире контента.

Панельные дискуссии, воркшопы и нетворкинг. Возможность узнать о свежих трендах, обменяться опытом с коллегами и прокачать свои навыки в диджитал-коммуникациях.

«Будущее контента» — это место, где собираются профессионалы, которым важно создавать осмысленный, этичный и эффективный контент. Ознакомиться с программой и купить билеты можно на сайте конференции.